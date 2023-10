Les projets du gouvernement en lumière à la Conférence ‘’Les ATLAS’’

Le ministre du cadre de vie, chargé des transports et du développement durable, José TONATO était l’invité d’honneur d’une conférence dénommée ‘’Les ATLAS’’ lundi 16 octobre 2023 à Paris. Cette rencontre initiée par le cabinet Conseil-Transport-Logistique-Affaires (CTLA) Consulting sur les transports et le cadre de vie, a réuni des experts, acteurs et spécialistes des questions de transport et de la logistique de plusieurs pays.

« Concilier cadre de vie et transports », c’est le thème développé au cours de la 1ère édition de la conférence ‘’Les ATLAS’’ tenue à Paris lundi 16 octobre 2023. José TONATO, ministre béninois du cadre de vie, chargé des transports et du développement durable, a salué l’initiative qui, pour lui, relève d’une relation stratégique et opérationnelle pas anodine, mais une nécessité pour conduire une politique sectorielle dans une dynamique de durabilité. Il a exposé à cette occasion, les différents projets et réformes entrepris par le gouvernement du président Patrice TALON depuis 2016, dans les secteurs du cadre de vie et du transport, notamment à travers les Programmes d’Action du Gouvernement (PAG) 2016-2021 et 2021-2026.

Selon un communiqué du gouvernement, en décidant de soutenir l’initiative et d’y prendre part, le ministre du cadre de vie entend « profiter » de ce cercle de réflexion prospective pluridisciplinaire et d’actions stratégiques pour, dit-il, « éprouver » l’action publique dans ces secteurs stratégiques pour le développement et l’avenir des populations du Bénin. José TONATO espère par ailleurs retenir et expérimenter les conclusions qui vont sanctionner les discussions des différents panels.

19 octobre 2023 par