Les progrès du Bénin en matière d’identité numérique salués à Addis-Abeba

Le Bénin participe à l’assemblée générale annuelle d’ID4Africa 2025 qui se tient à l’hôtel Skylight à Addis-Abeba du 20 au 23 mai 2025. Le directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a présenté les progrès du Bénin dans le secteur du numérique.

Plus de 1000 participants prennent part à l’assemblée générale annuelle de ID4Africa 2025 à Addis-Adeba. Il s’agit d’une conférence et exposition consacrée aux priorités de l’Afrique en matière d’ID4D sur l’ensemble du continent. L’édition 2025 se déroule sur le thème : « L’identité numérique à grande échelle : prioriser l’usage, accélérer l’impact ».

Lors de cet important rendez-vous, le directeur général de l’ANIP Guy Aristide Adjinacou Gnahoui a exposé les progrès du Bénin dans le domaine de l’identité numérique. Il a mis l’accent sur les actions menées par le gouvernement béninois dont entre autres la mise en place d’un arsenal juridique adapté aux réalités (loi sur l’identification des personnes, le code du numérique, et autres lois facilitant l’enregistrement à l’état civil).

Les réformes ont conduit à la mise en place du Registre National des Personnes Physiques (RNPP), une base de données unique, centralisée et interopérable avec une vingtaine de systèmes nationaux. Ce registre permet l’attribution d’un Numéro Personnel d’Identification (NPI) à chaque citoyen, facilitant ainsi l’accès à divers services administratifs.

Des institutions telles que l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) et l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des réformes. Leur coordination permet d’assurer l’identification inclusive des personnes et la protection des données. Grâce aux actions menées, le Bénin a su mettre en place une véritable infrastructure de confiance, servant de fondement à l’inclusion sociale, à l’accès équitable à la justice, et au développement économique.

Le directeur général de l’ANIP Guy Aristide Adjinacou Gnahoui a aussi présenté les perspectives pour les trois prochaines années. Des représentants de plusieurs pays ont salué les réalisations du Bénin. Ils ont exprimé leur intention de se rendre au Bénin dans les mois à venir afin d’échanger des expériences et de s’inspirer du modèle béninois.

21 mai 2025 par ,