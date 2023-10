Les produits ‘’made in Bénin’’ mis en lumière à la CCI Bénin

Les « Spéciales dégustations de produits locaux » ont pris fin le Jeudi 26 octobre 2023 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Démarrées le 5 octobre dernier dans le cadre du mois du Consommons local célébré dans les pays membres de l’UEMOA, les Jeudi « Spéciales dégustations de produits locaux » à la CCI Bénin ont connu leur épilogue le 26 octobre 2023. Un quatrième après-midi de dégustation qui a connu la participation de nombreux consommateurs. Au nom du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo, l’élue consulaire Maroufatou Zoumarou Adjibi a remercié les personnes venues à la soirée de dégustation. Elle a adressé également des mots de remerciement et d’encouragement à l’endroit de toutes les entreprises engagées dans la transformation des produits locaux. « La CCI Bénin est disposée à vous accompagner et vous avez les portes ouvertes pour l’accès à la promotion du Consommons local », a ajouté l’élue consulaire avant de souhaiter une ‘’bonne dégustation’’ aux participants.

Paula Agounloye, une consommatrice, est dans les jardins de la CCI Bénin pour déguster et identifier des produits locaux pour un projet qui démarre en décembre prochain.

Elle apprécie l’initiative qui promeut les produits ‘’made in Benin ‘’. « Nous avons les jus de fruits naturels (…) sans produits additifs. Sur ce stand par exemple, j’ai beaucoup après dégustation. C’était bon ! Quand j’arrive de l’autre côté des stands, il y a par exemple le fromage qu’ils ont présenté sous plusieurs formes », explique cette consommatrice.

« J’ai vu beaucoup de produits fabriqués au Bénin. (…) C’est très intéressant. (…) J’ai goûté à tout et j’ai même acheté », confie Prince Femiloye un ressortissant du Nigeria vivant à Cotonou. A en croire cet homme d’affaires, en privilégiant la consommation des produits locaux, nous encourageons les entrepreneurs à mieux faire.

De la visibilité pour les produits ‘’made in Bénin’’

Les « Spéciales dégustations de produits locaux » qui ont eu lieu durant quatre jeudis consécutifs, ont permis aux entrepreneurs de présenter aux consommateurs ce qu’ils produisent. « C’est une très belle initiative, bien organisée, qui permet de mettre en valeur ce que nous produisons (…) et amène les populations à consommer vraiment ce que nous produisons au niveau local », se réjouit Eloi Djanie, directeur des Opérations de l’entreprise Othentiks, spécialisée dans la transformation des fruits en jus naturel et la fabrication de yaourt.

Pour Yves Aïkpe, Assistant suivi-évaluation à la CCI Bénin, l’initiative donne de la visibilité aux entrepreneurs notamment aux produits. « Nous avons aussi du bon chez nous et on n’a pas forcément besoin d’avoir quelque chose qui est venue de l’extérieur », a-t-il ajoiuté.

