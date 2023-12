Les produits locaux valorisés à Bohicon

Le public est allé à la découverte d’une variété de produits locaux fabriqués par des entrepreneurs de la commune de Bohicon. Cette 3è édition de la Foire-exposition-vente initiée par la mairie de Bohicon s’est tenue du 31 octobre au 04 novembre 2023 dans la ville carrefour.

La Foire-exposition-vente de Bohicon, 3è plus grande foire après celles de l’Indépendance nationale et de Parakou, a réuni transformateurs de produits agricoles, artisans et consommateurs du 31 octobre au 04 novembre 2023 à Bohicon. Pour cette troisième édition, une variété impressionnante de produits locaux fabriqués par des entrepreneurs de la commune de Bohicon a été mis en lumière. « Nous avons souhaité qu’il y ait cette particularité ‘’bohiconoise’’ pour que les vaillants et vaillantes opérateurs économiques ; ceux qui se sont lancés dans l’entrepreneuriat dans notre commune puissent être valorisés, puissent valoriser leurs produits et que le public aille à la découverte de leurs produits », a expliqué Rufino d’Almeida, le maire de la commune de Bohicon.

Selon Antoine Vlavonou, Président de l’Union des Opérateurs Economiques de Bohicon, c’est une fierté pour les Béninois et les habitants de Bohicon en particulier d’avoir autant de produits du terroir sur-place.

L’initiative de la mairie est saluée par les acteurs au niveau local qui souhaitent plus d’implication des producteurs locaux pour une organisation régulière et non cyclique. « En principe pour ancrer dans les habitudes des populations, chaque mois il doit avoir une foire expo-vente des produits locaux. (…) Je voudrais inviter les entrepreneurs agricoles et les agro-transformateurs à prendre par eux-mêmes et sur eux-mêmes, l’initiative d’organiser de façon cyclique cette Foire-Expo de nos produits. Nous avons plusieurs espaces pour accueillir ces foires », a exhorté Joseph Anagonou, Directeur de cabinet du Président de la CCZ.

Après trois éditions réussies, la Mairie n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. « Bohicon est devenue la première commune africaine à recevoir le sceau de la plus grande organisation de la culture au monde : l’UNESCO ; dans la catégorie gastronomie avec son Bo mi wo, (…) et d’autres plats. (…). Nous allons rééditer l’exploit dans quelques jours puisque durant le mois de Décembre, nous allons organiser la Grande Foire Internationale de Bohicon », a annoncé Rufino d’Almeida, le maire de la commune de Bohicon.

