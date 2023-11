Les producteurs de soja jubilent !

L’Union Nationale des Coopératives de Producteurs de Soja du Bénin (UNCPS) a félicité le gouvernement à l’annonce des mesures prises dans le cadre de la commercialisation du soja grain au titre de la campagne 2023-2024.

Dans un message rendu public quelques heures après l’annonce des mesures prises au titre de la campagne 2023-2024 de commercialisation du soja grain, l’Union Nationale des Coopératives de Producteurs de Soja du Bénin a félicité le gouvernement du Président Patrice Talon pour des « décisions » « en faveur de la filière Soja ».

Les producteurs de soja saluent également les ministres Romuald Wadagni et Gaston Dossouhoui pour leur « grande implication ». Ils n’ont pas manqué de remercier ces deux membres du gouvernement, venus à leur rencontre le mercredi 15 novembre 2023 au siège de la Fédération Nationale des Producteurs d’Anacarde du Bénin (FENAPAT) à Parakou.

L’UNCPS salue l’efficacité dans la discrétion des ministres du gouvernement, a indiqué Private Réné Koffi Aïmihouè, Directeur exécutif de l’Union Nationale des Coopératives de Producteurs de Soja du Bénin.

Le gouvernement a annoncé, mardi 16 novembre 2023, trois mesures en faveur des acteurs de la filière soja. Selon la première mesure, « Le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs ».

La deuxième mesure prise au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023- 2024 concerne « l’exportation du soja ». « L’exportation est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou ».

Selon la troisième mesure, « la contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée ».

