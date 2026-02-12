jeudi, 12 février 2026 -

Transformation industrielle au Bénin

Les producteurs de soja et d’anacarde des Collines s’engagent à la GDIZ




Le mouvement GRoW26 - Grandir Ensemble a organisé vendredi 6 février 2026, une visite au profit d’une cinquantaine de producteurs de soja et d’anacarde du département des Collines, à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). L’initiative vise à renforcer le dialogue entre ces producteurs et les transformateurs de la GDIZ.

Les producteurs de soja et d’anacarde du département des Collines s’engagent à accompagner la dynamique industrielle amorcée par le Bénin à travers la Zone industrielle de Glo-Djigbé, hub industriel en pleine expansion. A l’occasion d’une séance d’échanges organisée par le mouvement GRoW26 en leur intention avec les transformateurs de la GDIZ, ces producteurs ont pu découvrir les réalisations du gouvernement au sein de la zone économique spéciale et les investissements importants qui y sont réalisés.

La séance d’échanges animée par Faki ADJÉ, directeur général adjoint de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin), structure en charge de l’exploitation et du développement de la GDIZ, leur a permis de comprendre l’importance de leur rôle dans la réussite des chaînes de valeur. Convaincus du rôle essentiel qu’ils devront jouer, ces producteurs se sont engagés à accompagner le gouvernement dans ses efforts de modernisation de l’économie nationale.
Cette activité du mouvement GRoW26 s’inscrit dans ses ambitions de promouvoir les actions du chef de l’Etat Patrice Talon et de son gouvernement.

F. A. A.

12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




