Les producteurs de pétrole africains en réunion à Cotonou

Les Réunions Statutaires de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) se sont ouvertes au Novotel Hôtel de Cotonou le 29 octobre 2023.

Les pays membres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) tels que Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Libye, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud et Tchad sont réunis à Cotonou du 29 octobre au 02 novembre 2023.

Les travaux ont débuté par la 6ème Réunion du Comité de Stratégie à Long Terme (LTS) de l’APPO. La 6ème Réunion est consacrée à l’examen de l’exécution du Plan Stratégique de Mise en Œuvre (SIP) et des recommandations de l’Étude sur l’Avenir de l’Industrie Pétrolière et Gazière en Afrique à la Lumière de la Transition Énergétique.

