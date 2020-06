Dans le cadre de la gestion de la pandémie du coronavirus par le gouvernement, plusieurs procédures sont applicables aux passagers entrant sur le territoire béninois. Des conditions sont aussi définies pour la restitution des passeports.

Au Bénin par l’Aéroport international de Cadjèhoun

Les procédures applicables aux passagers entrant sur le territoire béninois se résument ainsi qu’il suit :

Dépistage et tri à l’aéroport, retrait des passeports ;

Personnes positives asymptomatiques traitées en auto-isolement à domicile ;

Personnes positives présentant des signes ou ayant des comorbidités traitées au centre de prise en charge de la Covid-19 ;

Contrôle au 15ème jour et rendu des résultats dans les 24 à 48 heures au Palais des congrès ;

Les quatre tests sont à la charge du passager et coûtent 100.000 F CFA ;

Si le test positif, le traitement est gratuit pour le passager et assuré par l’Etat béninois.

Conditions de restitution des passeports



• Situation 1 : Le passager fait son dépistage au 15ème jour et est déclaré négatif au moment du rendu des résultats et s’est acquitté du paiement des 100.000 FCFA pour le dépistage ;

• Situation 2 : Le passager est en transit sur un vol qui est programmé aussitôt et/ou dans les 48 heures. Dans cette situation, il n’est pas dépisté, mais reste en confinement dans un hôtel dédié à sa charge jusqu’au moment d’embarquer sur son vol sous le contrôle de la Police Républicaine ;

• Situation 3 : Si le passager compte repartir du Bénin par voie terrestre, deux cas sont possibles :

1. Le passager dispose de toutes les autorisations pour passer la ou les frontières devant le conduire dans son pays, et son Ambassade ayant juridiction sur le Bénin (ou les autorités de son pays) a informé par les voies appropriées les autorités compétentes béninoises qui ont donné leur quitus ;

2. Le passager ne dispose pas des autorisations nécessaires et devra séjourner sur le territoire béninois le temps de les obtenir. Durant la durée de l’attente, il sera confiné à sa charge dans un hôtel dédié ;

3. Dans les deux cas, les frais d’escorte pour sa reconduite aux frontières par la Police Républicaine sont à sa charge ;

• Situation 4 : Le passager doit repartir par un vol dans un délai inférieur ou égale à 15 jours après avoir terminé son séjour au Bénin. Il introduit dès son arrivée au Bénin, une requête auprès du Ministre de la Santé à travers ses services compétents à l’adresse mail : lghounkpatin@gouv.bj avec copie à pakogbeto@gouv.bj et fbete@yahoo.fr. Ladite requête doit être signée du demandeur avec comme pièces jointes le billet retour (ou l’autorisation de franchissement de la frontière pour les personnes qui souhaitent traverser le territoire béninois) et le reçu de paiement pour le dépistage.

NB : La restitution des passeports se fait pour les personnes éligibles au Palais des congrès au moment du rendu des résultats les mardis, jeudis et samedis ou à la Direction Départementale de la Santé du Littoral sise à Placodji après y avoir été dûment invité.

