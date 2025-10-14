Les problèmes logistiques pourraient coûter cher aux compagnies

L’Association du transport aérien international (IATA), en collaboration avec la firme Oliver Wyman, un leader mondial en conseil de gestion, entreprise de Marsh McLennan (NYSE : MMC), a publié lundi 13 octobre 2025, une étude conjointe intitulée Reviving the Commercial Aircraft Supply Chain. Le rapport traite des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans l’industrie aérospatiale, et explore les causes fondamentales, les impacts sur les compagnies aériennes, ainsi que les initiatives susceptibles de faire progresser l’industrie aérienne.

Les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie aérospatiale retardent la production de nouveaux aéronefs et de pièces de rechange, de sorte que les compagnies aériennes doivent réévaluer la planification de leurs flottes et, dans plusieurs cas, maintenir en fonction des appareils plus vieux pour une période prolongée. À l’échelle mondiale, les arriérés de commandes ont atteint en 2024 un sommet historique de 17 000 aéronefs, considérable plus que les arriérés d’environ 13 000 aéronefs par année pour la période de 2010 à 2019. La lenteur de la production pourrait coûter à l’industrie aérienne plus de 11 milliards $ en 2025, en raison de quatre facteurs principaux.

Coûts excédentaires du carburant (≈4,2 milliards $) : les compagnies aériennes exploitent des aéronefs plus vieux et moins efficaces sur le plan énergétique parce que les livraisons de nouveaux appareils sont retardées, ce qui entraîne des coûts de carburant plus élevés.

Coûts de maintenance excédentaires (3,1 milliards $) : la flotte mondiale est vieillissante et les aéronefs plus vieux exigent des opérations de maintenance plus fréquentes et coûteuses.

Augmentation des coûts de location des moteurs (2,6 milliards $) : les compagnies aériennes doivent louer un plus grand nombre de moteurs puisque les moteurs sont retenus plus longtemps au sol durant les opérations de maintenance. Les taux de location des aéronefs ont aussi augmenté de 20 à 30 % depuis 2019.

Augmentation des coûts de maintien de stocks (1,4 milliard $) : les compagnies aériennes stockent un plus grand nombre de pièces de rechange pour pallier les perturbations imprévisibles de la chaîne d’approvisionnement, ce qui accentue le coût des stocks.

En plus des coûts croissants, les problèmes de chaîne d’approvisionnement empêchent les compagnies aériennes de déployer suffisamment d’aéronefs pour répondre à la demande croissante de la part des passagers. En 2024, le trafic de passagers a augmenté de 10,4 %, surpassant l’expansion de la capacité de 8,7 % et faisant grimper le taux d’occupation à un niveau record de 83,5 %. La tendance à la hausse de la demande du secteur passagers se maintient en 2025.

Le modèle économique actuel de l’industrie aérospatiale, les bouleversements occasionnés par l’instabilité géopolitique, la pénurie de matières premières et le marché du travail tendu sont autant de facteurs à l’origine du problème. En tenant compte de ces causes sous-jacentes, le rapport résume les initiatives clés qui devraient permettre aux fabricants d’équipements d’origine (OEM), aux bailleurs et aux fournisseurs soutenus par les compagnies aériennes d’affronter le déséquilibre entre l’offre et la demande et de construire une plus grande résilience.

Selon Willie Walsh, directeur général de l’IATA, les compagnies aériennes ont besoin d’une chaîne d’approvisionnement fiable pour exploiter et agrandir leurs flottes efficacement. « Nous sommes aux prises actuellement avec des temps d’attente sans précédent pour les aéronefs, les moteurs et les pièces, et des calendriers de livraison imprévisibles. Ces problèmes combinés ont fait grimper les coûts d’au moins 11 milliards $ cette année, et ont limité la capacité des compagnies aériennes de répondre à la demande des consommateurs », a-t-il déclaré. A l’en croire, il n’y a pas de solution simple à ce problème, mais plusieurs actions pourraient procurer un soulagement. Pour le directeur général de l’IATA, « ouvrir l’après-marché offrirait aux compagnies aériennes un plus grand choix et donnerait accès aux pièces et aux services ». Parallèlement, poursuit-il, une plus grande transparence quant à l’état de la chaîne d’approvisionnement fournirait aux compagnies aériennes les données requises pour planifier les situations de blocage, tout en aidant les fabricants d’équipements d’origine à réduire les goulots d’étranglement ».

Voici les actions à envisager pour l’industrie aérospatiale

Ouvrir les bonnes pratiques de l’après-marché en rendant les activités d’entretien, réparation et révision (MRO) moins dépendantes des modèles de licences commerciales des OEM, et en facilitant l’accès à des sources alternatives de matériaux et de services.

Améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement en assurant une meilleure visibilité à tous les niveaux de fournisseurs pour repérer rapidement les risques, réduire les goulots d’étranglement et les inefficiences, et utiliser des données et des outils améliorés pour rendre l’ensemble de la chaîne plus résiliente et fiable.

Libérer la valeur des données en profitant des connaissances de la maintenance prédictive, en mettant en commun les pièces et en créant une plateforme commune de données sur la maintenance pour optimiser les stocks et réduire les temps d’immobilisation.

Accroître les capacités en matière de réparation et de pièces pour accélérer l’approbation des réparations, soutenir les solutions de pièces alternatives et de matériaux d’occasion utilisables (USM), et adopter des techniques de fabrication avancées pour réduire les goulots d’étranglement.

Pour mettre en œuvre chacune de ces alternatives, la première étape et la plus critique pour les joueurs de l’industrie aérospatiale sera de développer une approche stratégique parmi tous les intervenants de la chaîne d’approvisionnement. Les problèmes à facettes multiples qui affectent l’industrie exigent de la collaboration pour se rapprocher de l’objectif de mieux répondre à la demande de production et d’entretien des aéronefs.

« La flotte d’aéronefs est plus grande aujourd’hui, plus avancée et plus efficace au plan énergétique que jamais », explique Matthew Poitras, partenaire chez Oliver Wyman et spécialiste en matière de transports et de pratiques industrielles avancées. Il soutient que les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont des conséquences pour les compagnies aériennes et les fabricants d’équipements d’origine. « Nous voyons une occasion de catalyser l’amélioration de la performance des chaînes d’approvisionnement qui profitera à tous, mais il faudra pour cela des gestes collectifs pour remodeler la structure de l’industrie aérospatiale et il faudra travailler ensemble sur la transparence et les talents », a-t-il affirmé.

