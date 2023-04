Les probables candidats à la présidentielle en 2026

A la recherche de candidat pour succéder à Patrice Talon en 2026, on se rend compte que bon nombre de nos compatriotes ont le profil indiqué. Certains peuvent ne pas provenir de son écurie.

Le successeur de Patrice Talon à la tête du pays peut ne pas provenir de son camp . Il est vrai que tout citoyen pouvant recueillir la signature de 19 parrains parmi les 109 députés et les 77 maires peut participer au scrutin.

Mais en réalité le nombre maximal de candidats pour cette élection ne peut dépasser 9.

En clair, outre les candidats investis par les partis politiques, d’autres citoyens peuvent se mettre dans la course pour la présidentielle 2026. Et parmi ces personnalités, on peut citer : Luc Atrokpo, actuel maire de Cotonou ; Aurélien Agbenonci, ministre des Affaires étrangères ; José Tonato, ministre du cadre de vie ; Lazare Sèhouéto ; conseiller à la présidence ; Olivier Boco, l’un des plus fidèle parmi les fidèles du chef de l’Etat, Éric Houndété, chef de file de l’opposition ; Bako Arifari, député ; Hinkati Alain, Dg de la douane ; Simon Pierre Adovelande, Ambassadeur du Benin près la Chine ; Johannes Dagnon, homme de confiance du président de la République ; et Claudine Afiavi Prudencio, leader politique.

Si le président Boni Yayi ne réédite pas le coup de 2021 en parachutant un tiers candidat en lieu et place du président du parti,

Éric Louis Houndeté sera le porte flambeau du parti Les Démocrates à la présidentielle 2026. Un candidat très sérieux vu son parcours politique depuis 1996. Député , 1er vice-président de l’Assemblee Nationale, il est connu du public pour la pertinence de ses problématiques au parlement. Passé à l’opposition en pleine législature alors qu’il était au cœur de la Rupture, cet homme est le seul qui connaît mieux la mouvance présidentielle actuelle. Avec son statut du chef de file de l’opposition, Eric Houndété pourrait bien succéder à Patrice Talon, si son projet de société ne se limite pas au retour des exilés.

Éric Houndété doit pouvoir faire rêver les Béninois et proposer mieux que Patrice Talon.

Dans la course à la succession de Talon en 2026, s’il n’y pas de restriction au sein des partis politiques de la mouvance , l’idéal serait d’avoir une candidature plurielle.

Luc Atrokpo l’actuel Maire de Cotonou, qui cumule plus de vingt années de gestion municipale est un prétendant au trône. La mise en place de son réseau politique à Cotonou après les municipales Cotonou et les incursions incessantes dans la conurbation Abomey-Bohicon de sa Fondation, participent d’une stratégie politIque bien connue. Aura-t-il l’investiture du parti ou va t-il y aller en indépendant ? A l’heure actuelle, l’idéal pour lui serait de prendre la présidence de l’UP- Le Renouveau.

Lazare Sehoueto. Considéré comme l’héritier politique de Bruno Amoussou, ce fin stratège ou metteur en scène a une parfaite connaissance des logiques politiques du pays. Ministre sous le régime de Kerekou 2, puis candidat à la présidentielle de 2006, Lazare Sehoueto n’a pas réussi à s’imposer sur le paysage politique nationale malgré tout son talent. Au sein de l’UP-Le Renouveau, il fait partie des grands dignitaires. Cette position peut bien lui valoir une investiture du parti en 2026. Dans sa course éventuelle vers la Marina, il pourrait aussi prendre la présidence du parti.

Bako Arifari. Universitaire, plusieurs fois député à l’Assemblée Nationale, l’ancien ministre des Affaires étrangères de Boni Yayi a le profil requis pour avoir l’investiture du Bloc Républicain à la présidentielle de 2026. Nommé Représentant permanent de l’Organisation de la Conférence Islamique en Afrique, il jouit d’une crédibilité dans un parti ou les ténors ont déjà atteint la limitation d’âge. Candidat en 2016, rien ne peut l’empêcher d’être de la compétition 10 ans plus tard.

Dans la course à la succession à Patrice Talon en 2026, le gros lot pourrait provenir de son gouvernement ou de gens proches de lui.

Aurélien Agbenonci Ministre des Affaires étrangères, peut croire en son étoile. Comment celui qui est dans toutes les confidences diplomatiques du Chef de l’Etat depuis 2016 ne peut croire en son étoile ? En tout cas ses descentes sur le plateau d’Abomey, les week-end et diverses réunions en compagnie des dignitaires ne sont pas innocentes.

Olivier Boco . Confident du Chef de l’Etat, il est un acteur clé du régime de la Rupture. S’il est vrai que son nom commence par circuler depuis quelques jours, le personnage n’a donné aucun signe dans ce sens. Fera t-il l’unanimité au sein de la famille présidentielle et sous quelle bannière prendra-t-il part au scrutin ? En tout cas avec lui le suspens reste entier sur sa candidature éventuelle.

José Tonato . Ministre du cadre de vie depuis 2017, il occupe une place de choix au cœur du régime. De sources concordantes, il pourrait avoir l’onction de la haute autorité.

Jean Claude Houssou . Ministre de l’énergie, ses ambitions politiques apparaissent quand on fait une lecture de son parcours politique depuis 2016. Natif de l’Ouémé, il a été le seul membre du gouvernement a adhéré au Prd de 2017 à 2019. Contraint à la démission à la veille de la crise électorale de 2019, il a fini par atterrir au Bloc Républicain. Après son échec aux législatives de la même année, il continue de mobiliser les jeunes autour du sport et de la culture.

Oswald Homeky. En poste au ministère des sports depuis 2017, il est le ’’petit’’ du Chef de l’Etat. Un petit qui ne subit pas trop les rigueurs et la pression du président de la République. Il faut donc compter avec lui.

Claudine Afiavi Prudencio

Ex ministre et ancienne député à l’Assemblée, la candidature de l’amazone ne passera pas inaperçue en 2026. La présidente de l’UDBN a quitté ses charges de présidente de l’Institut national de la femme pour se consacrer à son parti et se préparer pour la présidentielle de 2026.

Dans le lot des candidats dont il faudra tenir compte en 2026, figurent certains cadres.

Johannes Dagnon

Mémoire du PAG, il est le candidat idéal pour la vraie continuité. Pourra-t-il passer de l’ombre à la lumière ?

,

Alain Hinkati.

Actuel Dg des douanes béninoises, il a été au cœur de toutes les réformes du PAG. Port Autonome de Cotonou, Sbee, Anatt, puis la Douane. La qualité de son travail peut le propulser devant la scène politique en 2026. Il en est de même pour son collègue de la SiMAU sans oublier des cadres à l’étranger dont Simon Pierre Adovelande actuel Ambassadeur du Bénin près la Chine.

Le profil du président de 2026 dans nos prochaines publications

12 avril 2023 par ,