Les prix en léger repli en janvier 2026

En janvier 2026, le niveau général des prix à la consommation a enregistré une légère baisse au Bénin. L’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) s’est établi à 101,6 contre 101,8 en décembre 2025, soit un recul mensuel de 0,2 % selon les données publiées par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie.

La baisse mensuelle de l’indice est essentiellement s’explique par la diminution des prix dans la division « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées », qui affiche un repli de 0,5 % sur le mois. La sous-classe « Autres légumes » a particulièrement contribué à cette tendance, avec une chute significative de 18,2 %, en lien avec la saison de l’oignon frais et des carottes. Cette baisse a été partiellement compensée par la hausse des prix des « Poissons et autres fruits de mer », en progression de 5,4 % sur la période.

Une inflation sous-jacente en légère hausse

En excluant les produits saisonniers et énergétiques, l’inflation sous-jacente ressort en légère hausse. L’indice correspondant s’établit à 100,5 contre 100,4 un mois plus tôt, soit une augmentation de 0,1 %. Les prix des « Produits importés » ont augmenté de 0,3 %, tandis que ceux des « Produits locaux » ont diminué de 0,4 % en variation mensuelle.

Une baisse sur le trimestre

Comparé au mois d’octobre 2025, le niveau général des prix en janvier 2026 accuse un recul de 0,4 %. Cette évolution trimestrielle est principalement liée à la diminution des prix des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,1 %) ainsi que des « Restaurants et services d’hébergement » (-0,8 %). Certaines divisions ont contribué à limiter cette baisse, notamment : « Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+0,5 %), « Vêtements et chaussures » (+0,6 %), « Santé » (+0,8 %), « Soins personnels, protection sociale et biens divers » (+0,5 %)

Selon l’état des produits, la contraction trimestrielle résulte de la baisse combinée des « Produits frais » (-1,5 %) et des « Produits énergétiques » (-0,5 %). Les prix du secteur primaire (-2,0 %) ont également favorisé ce repli, contrairement à ceux du secteur secondaire, restés stables.

La baisse sur le trimestre est imputable aux « Produits locaux » (-0,6 %), les prix des produits importés étant demeurés stables. Les « Biens non-durables » (-0,7 %) sont les principaux contributeurs à cette tendance.

Une inflation annuelle contenue

En glissement annuel, c’est-à-dire par rapport à janvier 2025, le niveau général des prix a progressé de 0,9 %. Cette hausse reste modérée et inférieure au taux de 1,4 % enregistré le mois précédent.

Plusieurs divisions ont contribué à cette progression annuelle, notamment : « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,7 %), « Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+1,6 %), « Vêtements et chaussures » (+2,4 %), « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+6,4 %), « Santé » (+3,2 %), « Ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage » (+2,3 %), « Loisirs, sport et culture » (+5,9 %), « Services d’enseignement » (+1,3 %), « Soins personnels, protection sociale et biens divers » (+3,2 %). Cette tendance haussière a été atténuée par la baisse notable des prix des « Restaurants et services d’hébergement » (-5,2 %).

Un taux d’inflation annuel à 1,2 %

En moyenne annuelle, le taux d’inflation s’est établi à +1,2 % à fin janvier 2026, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Dans l’ensemble, les données de janvier 2026 traduisent une évolution modérée des prix, marquée par un repli conjoncturel lié principalement à la saisonnalité des produits alimentaires, dans un contexte d’inflation globalement maîtrisée.

