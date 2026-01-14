Les prix à la consommation en hausse en décembre

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé l’année 2025 sur une légère note de croissance.

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a enregistré une progression de 0,1 % au cours du mois de décembre 2025. Cette légère variation porte le niveau général des prix à 101,8, contre 101,7 un mois plus tôt. Selon les données de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), cette dynamique mensuelle s’explique principalement par la poussée des coûts liés au logement et à l’équipement lors des fêtes de fin d’année.

L’effet des fêtes sur le panier de la ménagère

L’accroissement de l’indice en décembre est « essentiellement imputable » à l’augmentation des prix dans deux divisions de consommation majeures. La division « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » a progressé de 0,2 %. Parallèlement, le segment « Vêtements et chaussures » affiche une hausse de 0,3 %.

Dans le détail, deux sous-classes de biens ont particulièrement contribué à cette tendance : les combustibles solides (+0,8 %), en raison d’une forte demande de charbon de bois pour les festivités de fin d’année ; les vêtements (+0,4 %), dont l’évolution est directement liée aux achats de fin d’année.

Cette pression à la hausse a toutefois été tempérée par le repli des prix des « Poissons et autres fruits de mer » (-0,4 %) et des « Carburants et lubrifiants » (-0,2 %).

Une inflation structurelle sous contrôle

Malgré ces fluctuations saisonnières, l’inflation sous-jacente, qui exclut les produits aux prix volatils comme les produits frais et énergétiques, reste stable. Elle s’établit à 100,4, marquant une hausse contenue de 0,1 % par rapport au mois de novembre.

Concernant la provenance des produits, une divergence apparaît en variation mensuelle : les prix des « Produits locaux » ont crû de 0,2 %, tandis que ceux des « Produits importés » ont reculé de 0,2 %.

Le glissement annuel (évolution par rapport à décembre 2024) révèle une progression de 1,4 % du niveau général des prix. Cette évolution est largement dominée par la catégorie « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées », qui bondit de 4,9 % en un an.

Cette cherté annuelle est particulièrement portée par deux segments spécifiques. Les produits frais, avec une envolée de 7,9 % ; Les produits énergétiques, en hausse de 7,0 %.

L’analyse de l’INStaD met également en lumière des écarts de prix significatifs entre les grandes villes. En moyenne nationale, le kilogramme de maïs séché se vend à 189 FCFA, mais il atteint 241 FCFA à Porto-Novo contre seulement 155 FCFA à Bohicon.

La viande de bœuf sans os, produit de référence pour de nombreux ménages, illustre parfaitement ces disparités. Elle coûte 3 500 FCFA à Cotonou, alors qu’elle est accessible à 2 000 FCFA à Natitingou.

Au terme de l’année 2025, le taux d’inflation en moyenne annuelle pour le Bénin ressort à +1,1 %. Ce chiffre confirme la maîtrise globale du coût de la vie au niveau national, maintenant le pays dans une position stable au sein de l’espace UEMOA.

M. M.

14 janvier 2026 par ,