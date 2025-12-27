Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC

Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 dans l’arrondissement de Sey, commune d’Allada. Un individu soupçonné d’avoir dérobé de l’argent appartenant à un groupe de tontine a été confondu par des preuves retrouvées dans la fosse septique de son domicile.

À quelques jours du nouvel an, la trésorière du groupe de tontine « Midokpô 02 Janvier », basé à Djanglanmè, a été victime d’un cambriolage. À son retour d’une veillée de prière, elle a constaté la disparition de deux caisses contenant les cotisations des membres. Trois cahiers comptables et une boîte en plastique remplie de pièces de monnaie ont également été emportés.

Les faits se sont produits le week-end du 20 décembre 2025.

Rapidement, le voisinage a pointé du doigt un habitant du quartier. Des traces de pas relevées sur les lieux ont conduit jusqu’à son domicile. Interpellé, l’homme a nié toute implication et clamé son innocence.

Une perquisition de sa chambre n’a rien donné. Mais les enquêteurs n’ont pas relâché leurs efforts. La suite de l’enquête a réservé une surprise. Dans la fosse de ses latrines, deux caisses, trois cahiers et une boîte en plastique ont été découverts. Tous ont été formellement identifiés comme appartenant à la tontine.

Les pièces de monnaie retrouvées ont achevé de lever les doutes, malgré les dénégations du suspect. Le groupe « Midokpô 02 Janvier », dont les membres résident tous à Djanglanmè, avait été créé pour préparer les fêtes de fin d’année.

Une enquête est en cours au commissariat de l’arrondissement de Sey. La Police espère retrouver l’intégralité du butin, au grand soulagement des membres de la tontine.

M. M.

