samedi, 27 décembre 2025 -

1163 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Faits divers à Allada

Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC

(Un suspect recherché par la Police)




Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 dans l’arrondissement de Sey, commune d’Allada. Un individu soupçonné d’avoir dérobé de l’argent appartenant à un groupe de tontine a été confondu par des preuves retrouvées dans la fosse septique de son domicile.

À quelques jours du nouvel an, la trésorière du groupe de tontine « Midokpô 02 Janvier », basé à Djanglanmè, a été victime d’un cambriolage. À son retour d’une veillée de prière, elle a constaté la disparition de deux caisses contenant les cotisations des membres. Trois cahiers comptables et une boîte en plastique remplie de pièces de monnaie ont également été emportés.

Les faits se sont produits le week-end du 20 décembre 2025.

Rapidement, le voisinage a pointé du doigt un habitant du quartier. Des traces de pas relevées sur les lieux ont conduit jusqu’à son domicile. Interpellé, l’homme a nié toute implication et clamé son innocence.

Une perquisition de sa chambre n’a rien donné. Mais les enquêteurs n’ont pas relâché leurs efforts. La suite de l’enquête a réservé une surprise. Dans la fosse de ses latrines, deux caisses, trois cahiers et une boîte en plastique ont été découverts. Tous ont été formellement identifiés comme appartenant à la tontine.

Les pièces de monnaie retrouvées ont achevé de lever les doutes, malgré les dénégations du suspect. Le groupe « Midokpô 02 Janvier », dont les membres résident tous à Djanglanmè, avait été créé pour préparer les fêtes de fin d’année.

Une enquête est en cours au commissariat de l’arrondissement de Sey. La Police espère retrouver l’intégralité du butin, au grand soulagement des membres de la tontine.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La Police républicaine dotée de motos électriques


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de
Lire la suite

Le cinquantenaire de la retraite nationale de décembre célébré à Sékou


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La retraite nationale de décembre de l’Église Biblique de la Vie (…)
Lire la suite

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Lire la suite

Un inciendie crée des dégâts à l’IMSP de Dangbo


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo a (…)
Lire la suite

La police intercepte 19 voitures volées au Canada


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une opération de la Police Républicaine a permis de mener un contrôle (…)
Lire la suite

Un enseignant fait un malaise en plein cours et meurt


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour escroquerie


23 novembre 2025 par Marina Houénou
La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Un conducteur de taxi jugé pour corruption de policier


21 novembre 2025 par Marina Houénou
Un conducteur de taxi a été jugé ce jeudi 20 novembre 2025, à la Cour (…)
Lire la suite

Un camion en surcharge renversé à Dantokpa


21 novembre 2025 par Marina Houénou
Le chauffeur d’un camion en surcharge a perdu le contrôle au marché de (…)
Lire la suite

Des faussaires arrêtés, 22 plaques d’immatriculation et 30 cartes (…)


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce lundi 17 novembre 2025, le commissariat d’Aglogbè, localité située (…)
Lire la suite

Un enseignant de SVT interpellé pour abus sexuel sur une apprenante


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un enseignant de Sciences de vie et de la terre (SVT) a été interpellé (…)
Lire la suite

Près de 2 millions FCFA de faux billets saisis, deux individus arrêtés


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo a interpellé, il y a (…)
Lire la suite

2,5 tonnes de faux médicaments saisies, la revendeuse arrêtée


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé, ce jeudi 13 novembre 2025, une (…)
Lire la suite

Eden food relève le défi des « 100 marmites en 24 heures »


14 novembre 2025 par Marina Houénou
La restauratrice béninoise « Eden food », de son vrai nom Love Anick (…)
Lire la suite

Un homme assassiné dans un litige foncier


14 novembre 2025 par Marina Houénou
Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de (…)
Lire la suite

Un voleur de pièces de voiture arrêté


13 novembre 2025 par Marina Houénou
Une patrouille de police a interpellé, mercredi 12 novembre 2025 à (…)
Lire la suite

Un individu arrêté avec une centaine de plaques funéraires


13 novembre 2025 par Marina Houénou
Un individu a été arrêté au PK 14 Godomey, mercredi 12 novembre 2025, (…)
Lire la suite

La cantine de L’EPP Kpassali cambriolée


12 novembre 2025 par Marina Houénou
Située dans la commune de Glazoué, l’École primaire publique (EPP) de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires