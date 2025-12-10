Les présidents d’institutions condamnent le coup de force du 07 décembre

Les institutions de la République condamnent avec fermeté la tentative de coup d’Etat déjoué du dimanche 07 décembre 2025. A travers une déclaration solennelle en date du mardi 09 décembre, et signé de l’ensemble des présidents, elles ont salué la bravoure des Forces de défense et de sécurité (FDS), et adressé leur gratitude à la CEDEAO pour la mise en œuvre de la « solidarité régionale ».

Les présidents des institutions ont également exprimé leur « consternation absolue et leur profonde désolation » devant cette violence qui a endeuillé la Nation et failli plonger le pays dans l’abîme.

Au chef de l’Etat, ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible.

La déclaration des présidents des institutions de la République

