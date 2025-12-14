Les premiers éléments de l’Enquête judiciaire toujours en attente

Le 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a tenté de renverser l’ordre Républicain. La mutinerie initiée aux environs de 02h du matin fut vite enrayée par les Forces de Défense et de Sécurité.

Depuis lors , plus aucune informations officielles. Outre le message à la Nation du Chef de l’Etat, suivie de quelques interpellations judiciaires, les populations ont soif de vérité. Elles veulent connaître les premiers éléments de l’enquête. À défaut, c’est à contre cœur que les réseaux sociaux avec leur cortège de Fake News sont pris d’assaut car ils demeurent les seuls canaux d’informations disponibles pour l’instant

