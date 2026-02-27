lundi, 2 mars 2026 -

Télécommunications

Les préfixes par réseau de téléphonie mobile au Bénin




L’ARCEP Bénin a rendu publique la liste officielle et actualisée des préfixes des numéros de téléphone attribués aux opérateurs de communications électroniques au Bénin. Voici les préfixes par réseau...

𝗟𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗽ré𝗳𝗶𝘅𝗲𝘀 (EZAB) 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂é𝘀 𝗮𝘂𝘅 𝗼𝗽é𝗿𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗮𝘂 𝗕é𝗻𝗶𝗻

𝗠𝗧𝗡 𝗕é𝗻𝗶𝗻
0142 – 0146 – 0150 – 0151 – 0152 – 0153 – 0154 – 0156 – 0157 – 0159 – 0161 – 0162 – 0166 – 0167 – 0169 – 0190 – 0191 – 0196 – 0197

𝗠𝗢𝗢𝗩 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗕é𝗻𝗶𝗻
0145 – 0155 – 0158 – 0160 – 0163 – 0164 – 0165 – 0168 – 0194 – 0195 – 0198 – 0199

𝗦𝗕𝗜𝗡 (𝗖𝗲𝗹𝘁𝗶𝗶𝘀)
0120 – 0121 – 0122 – 0123 – 0124 – 0128 – 0129 – 0140 – 0141 – 0143 – 0144 – 0147 – 0148 – 0149 – 0192 – 0193

Il est toutefois important de noter que, grâce à la 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁é 𝗱𝗲𝘀 𝗻𝘂𝗺é𝗿𝗼𝘀, il est possible de changer d’opérateur tout en conservant le même numéro.

27 février 2026 par Marc Mensah




