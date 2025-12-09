Les populations de Banikora disent « NON » aux coups d’Etat

11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025, une délégation de l’armée nigériane conduite par le général Ib Shériff.
Des hauts gradés de l’armée (…) Lire la suite
11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives et communales de janvier 2026, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a (…) Lire la suite
10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une mutinerie a failli renversé dimanche 7 décembre dernier le régime du président Patrice Talon et de remettre en cause l’ordre constitutionnel au Bénin. Le chef de la (…) Lire la suite
10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une nouvelle Convention-cadre dédiée au développement de la lecture publique.
Un « nouveau chapitre (…) Lire la suite
10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en cause de l’ordre constitutionnel, des acquis démocratiques et des libertés fondamentales qui en sont le (…) Lire la suite
Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin
10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 décembre 2025 contre le Bénin, n’est pas moins important. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du (…) Lire la suite
10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La phase sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de Police aura lieu vendredi 12 et samedi 13 décembre, a annoncé le Ministère de l’Intérieur dans un (…) Lire la suite