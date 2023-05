La vie reprend à Koabagou

La vie reprend son cours normal à Koabagou, localité de la commune de Kérou qui a subi l’attaque de groupes armés dans la nuit du 1er au 02 mai 2023. Les populations qui entre temps avaient vidé le village, y retournent rassurées par la présence confortable de force de défense et de sécurité.

Au lendemain de l’attaque perpétrée par les groupes armés à Koabagou, plusieurs ménages ont abandonné le village. Selon le chef de l’arrondissement, le nombre de personnes ayant quitté le village après cette attaque, est estimé à 879. Ces déplacés suivant les explications de l’élu local, peinent à satisfaire leurs besoins fondamentaux.

Rassurées par les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer leur sécurité, et le déploiement d’hommes en uniforme à Koabagou, nombreux sont ces citoyens qui y retournent vaquer à leurs occupations. La vie selon le chef d’arrondissement, reprend son cours normal dans le village.

Dans le cadre de la coproduction de la sécurité, les populations de Koabagou selon le porte-parole du gouvernement, ont joué leur rôle. Elles ont fait ce qui est attendu d’elles lorsqu’elles ont eu des informations qu’il y aurait des mouvements de l’autre côté de la frontière ». Mais un dysfonctionnement dans la chaîne de sécurité aurait occasionné les actes de barbarie enregistrés. « Si on a eu des moyens d’éviter et qu’on ne l’a pas fait, il faut que l’on explique pourquoi on ne l’a pas fait », a fait savoir le porte-parole du gouvernement annonçant des sanctions.

F. A. A.

8 mai 2023 par ,