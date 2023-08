Les populations appelées à la vigilance face aux crypto-monnaies

Les investissements dans les crypto-monnaies exposent les populations à l’escroquerie et la perte de leurs épargnes. A travers un communiqué en date du 31 juillet 2023, le Ministère de l’Economie et des Finances appelle à la vigilance et met en garde contre les risques.

« Des individus se déclarant spécialistes en trading de crypto-monnaies incitent les populations à y investir leur épargne tout en les encourageant à adopter ces actifs virtuels comme moyen de paiement », informe le ministère de l’Economie et des Finances. La même source signale des cas d’escroquerie et de perte de l’épargne de certains citoyens qui consentent d’investir dans les crypto-monnaies contre la promesse de gains exceptionnels.

Le Ministère de l’Economie et des Finances appelle l’attention de tous sur ces crypto-monnaies qui sont des actifs financiers extrêmement volatiles présentant des risques pour tout détenteur. « Son utilisation ne remplit pas toutes les fonctions dévolues à la monnaie et ne saurait donc servir de moyens de paiement », précise le MEF.

Le Bénin fait partie de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et conformément à l’article 4 du traité de l’UMOA du 20 janvier 2007, la monnaie ayant cours légal dans l’UMOA est le franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA).

Le MEF souligne qu’ « en incitant les populations à se servir des crypto-monnaies comme moyen de paiement, les auteurs de ces messages s’exposent à la rigueur de l’article 290 de la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Benin ».

Les investissements dans les crypto-monnaies exposent les populations de nombreux risques dont entre autres l’escroquerie ; la perte de leurs épargnes due à la forte volatilité de ces monnaies virtuelles ; l’utilisation de leurs épargnes à des fins illicites ou criminelles, notamment le financement du terrorisme.

Les populations sont invitées à faire preuve de vigilance pour ne pas succomber aux promesses de gains mirobolants des publicités provenant de diverses origines.

3 août 2023