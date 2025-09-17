Les plaques d’immatriculation de motos non retirées seront détruites en octobre

L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) a annoncé la destruction de toutes les plaques d’immatriculation des engins à deux roues non retirées, produites avant le 31 décembre 2023.

« Toutes les plaques d’immatriculation de véhicules 2 roues, produites jusqu’au 31 décembre 2023 et non encore retirées, seront définitivement détruites à partir du mois d’octobre 2025 », a prévenu l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) dans un communiqué en date du 17 septembre.

Les usagers concernés ont jusqu’au 15 octobre 2025 pour se mettre en règle. L’ANaTT les invite à se rendre dans ses annexes départementales pour régulariser leur situation.

Passé ce délai, les plaques seront simplement détruites, avertit Richard Dada, le Directeur Général de l’ANaTT.

