mercredi, 17 septembre 2025 -

581 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Agence Nationale des Transports Terrestres

Les plaques d’immatriculation de motos non retirées seront détruites en octobre

Des milliers de plaques à la casse




L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) a annoncé la destruction de toutes les plaques d’immatriculation des engins à deux roues non retirées, produites avant le 31 décembre 2023.

« Toutes les plaques d’immatriculation de véhicules 2 roues, produites jusqu’au 31 décembre 2023 et non encore retirées, seront définitivement détruites à partir du mois d’octobre 2025 », a prévenu l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) dans un communiqué en date du 17 septembre.

Les usagers concernés ont jusqu’au 15 octobre 2025 pour se mettre en règle. L’ANaTT les invite à se rendre dans ses annexes départementales pour régulariser leur situation.

Passé ce délai, les plaques seront simplement détruites, avertit Richard Dada, le Directeur Général de l’ANaTT.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les commerçants entre espoir et inquiétude au marché Dantokpa


17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le projet de relocalisation du marché Dantokpa initié par le président (…)
Lire la suite

Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Lire la suite

11 nouveaux hôpitaux pour des pôles de soins spécialisés dans 9 villes


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, mercredi 17 septembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Une phase sportive de rattrapage du concours douane le 20 prochain


16 septembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale de la douane annonce l’organisation d’une session (…)
Lire la suite

La gratuite du CIP et de l’acte de naissance prorogée au 19 septembre


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations au Bénin ont encore la possibilité de se faire délivrer (…)
Lire la suite

Candidats à la présidentielle 2026, voici les impôts à payer


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les potentiels candidats à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin (…)
Lire la suite

ANIP offre des services gratuits du 13 au 16 septembre


12 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé la (…)
Lire la suite

La nouvelle loi organique sur la Cour constitutionnelle promulguée


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a promulgué, le 25 juillet 2025, la nouvelle (…)
Lire la suite

Deux gagnants du Quinté+ reçoivent près de 30 millions F de la LNB


12 septembre 2025 par Marc Mensah
La Loterie Nationale du Bénin (LNB.SA) a encore tenu ses promesses en (…)
Lire la suite

Une pétition en ligne exige la libération du journaliste Sossoukpè


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Une pétition citoyenne circule depuis quelques jours pour exiger la (…)
Lire la suite

Adoption des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (…)


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a adopté des Schémas directeurs d’aménagement (…)
Lire la suite

42 % du Budget 2026 consacrés au social


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de Loi de finances, gestion 2026, transmis à l’Assemblée, ce (…)
Lire la suite

Nouveau report des phases psychotechniques et écrites du concours douane


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La douane béninoise a annoncé le report des épreuves psychotechniques (…)
Lire la suite

Un gros porteur fonce dans une boutique à Cotonou


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La circulation a été brièvement perturbée ce lundi 8 septembre 2025 au (…)
Lire la suite

Vers un protocole pour internationaliser les grands événements culturels


8 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’occasion de la Gaani 2025, le ministre de la Culture, Jean-Michel (…)
Lire la suite

Sélection des nouveaux membres des CTIS


6 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire lance un appel à (…)
Lire la suite

Réception des condoléances au domicile de feu Golou à Cotonou


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La famille de feu Emmanuel Golou, 2ᵉ vice-président du Conseil (…)
Lire la suite

2 jeunes tués dans un accident de circulation


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un grave accident de circulation a coûté la vie à deux jeunes ce (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires