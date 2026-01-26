lundi, 26 janvier 2026 -

1122 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Mobilité urbaine

Les pistes pour réformer le secteur des zémidjans à Cotonou




Le métier de taxi-moto communément appelé « zémidjan », emploie environ 150 000 personnes dans les communes du Grand Nokoué. Principal mode de déplacement des citoyens, ce secteur d’activité nécessite une restructuration dans le contexte actuel marqué par de profondes transformations et de modernité. Découvrez ici les 4 principaux leviers permettant de restructurer le transport artisanal en un service public digne de nom au XXIe siècle.

A Cotonou comme dans la plupart des villes du Bénin, pour exercer le métier de taxi-moto, il suffit juste de se procurer une motocyclette puis l’uniforme de sa zone d’intervention. N’importe qui peut devenir du jour au lendemain, conducteur de « zemidjan », sans avoir au préalable, une connaissance du Code la route. Fait à l’origine de nombreux accidents de la circulation, et qui nécessite une restructuration et une professionnalisation du secteur.

Sortir du "Zém de fortune"
A l’instar de plusieurs autres secteurs d’activité, le secteur du taxi-moto devrait être réformé. Il faudra restructurer l’activité de « zémidjan » en faisant des acteurs (les conducteurs), de véritables "opérateurs de transport". Toute personne qui désire embrasser un secteur aussi sensible que celui du « zemidjan », doit être formée au Code de la route et au secourisme. Formation au terme de laquelle, une carte professionnelle lui sera délivrée. Cette carte rendue obligatoire, ferait du conducteur de taxi-moto, un conducteur averti qui anticipe, et participe ainsi à la réduction des accidents de la circulation impliquant majoritairement les taxis-moto dans les villes (actuellement impliqué dans 70 % des drames routiers). La sécurité routière à partir de 2026, ne peut plus reposer sur la chance.

Le "Uber" à la Béninoise
La maraude (circuler à vide en attendant un client), est l’une des causes majeures d’encombrement et de pollution. A travers le numérique et la digitalisation, une généralisation des plateformes de mise en relation via Smartphone ou numéros (codes) USSD, permettrait de réduire le nombre de motocyclettes circulant "à l’aveugle". Dans ce cadre, l’État pourrait conditionner l’accès aux tarifs préférentiels sur les licences à l’inscription sur ces plateformes, permettant ainsi une traçabilité des revenus et des parcours.

L’intermodalité, du concurrent au partenaire
Le zémidjan contrairement aux politiques antérieures, ne devrait pas être perçu comme un concurrent du bus ou du bateau. Les derniers assurent les longues distances sur les grands axes (Porto-Novo –Cotonou, etc), tandis que les taxis-moto sont cantonnés aux zones de rabattement.
Avec un concept comme celui de "Dernier kilomètre", on peut générer des "hubs de mobilité" aux sorties des futures gares lagunaires où les motos attendent les passagers de manière organisée. Ce qui permettrait de mettre fin à la cohue sauvage, et favoriser la mise en place d’une file d’attente structurée.

L’électrique, un passage obligatoire de la transition énergétique
En 2026, la pollution aux particules fines à Cotonou pourrait atteindre des seuils critiques. Le moteur à explosion alimenté par l’essence de contrebande communément appelée "Kpayo", en serait la cause incontestable. Pour y remédier, le déploiement de motos électriques avec des systèmes de "battery swapping" (échange de batteries), est l’une des solutions les plus indiquées. L’Etat dans le cadre d’un tel processus, devra mettre en place des mécanismes de crédit-bail (leasing) qui permettent au conducteur de devenir propriétaire de sa moto électrique en deux ans, pour un coût quotidien inférieur à la location d’une moto thermique. Gérer les Zémidjans, ce n’est pas faire la police. C’est offrir une porte de sortie honorable à des milliers de pères de famille vers un secteur formel, sécurisé et respectueux de l’environnement. Si Cotonou veut devenir la "Perle de l’Afrique de l’Ouest", elle doit transformer son chaos jaune en une machine logistique de précision.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Judicaël ZOHOUN




QUI SUIS-JE IMMOBILIER condamnée à verser 31 millions FCFA à un Français


25 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Dans un jugement rendu le 16 janvier 2026 en premier ressort, le (…)
Lire la suite

L’ancien marché de Cococodji rasé


24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le site de l’ancien marché de Cococodji, dans la commune d’Abomey-Calavi, a
Lire la suite

Un marché moderne de friperie au PK3


24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction
Comme annoncé, le marché de friperie de PK 3 a été officiellement (…)
Lire la suite

Voici les dates d’inauguration des marchés modernes de Cococodji et de PK3


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les marchés modernes de PK3 et de Cococodji seront officiellement (…)
Lire la suite

L’ANaGeM s’installe sur le pôle commercial du stade GMK


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les bureaux de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM), sont (…)
Lire la suite

APIEx et CEPICI scellent un partenariat stratégique pour la promotion (…)


21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et (…)
Lire la suite

Les usagers du marché de PK3 reçoivent les clés des boutiques


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), a procédé vendredi (…)
Lire la suite

Le marché moderne de Cococodji prêt à accueillir les usagers


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le marché moderne de Cococodji, dans la commune d’Abomey-Calavi sera (…)
Lire la suite

La BRVM introduit des évolutions structurantes dans son Bulletin (…)


17 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis le 2 janvier 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (…)
Lire la suite

AGL s’engage aux côtés de la jeunesse marocaine à travers le parcours (…)


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc (…)
Lire la suite

Les prix à la consommation en hausse en décembre


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé (…)
Lire la suite

BIO Invest appuie Vital Finance avec 3 millions d’euros au Bénin


14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général de BIO Invest, Joris Totté, et le directeur (…)
Lire la suite

Le Bénin séduit les investisseurs régionaux


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a levé 60 milliards de FCFA sur le marché financier régional (…)
Lire la suite

La société Perfect Office Sarl condamnée à 15,6 millions FCFA


7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société Perfect Office (…)
Lire la suite

AASHIRWA HOUSE HOLD SARL condamnée à payer 2,4 millions à BETHESDA


5 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 30 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

18 entrepôts modernes pour éviter les pertes liées aux récoltes


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dix-huit (18) entrepôts modernes de stockage de produits agricoles (…)
Lire la suite

La BRVM clôture l’année 2025 avec une progression remarquable de 25,26 %


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Malgré un contexte économique mondial toujours incertain et des défis (…)
Lire la suite

Transbordements en mer : ce que les données permettent réellement (…)


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans le commerce maritime mondial, le transbordement de cargaison en (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires