Les pièces pour l’inscription à l’examen du CQM, session d’avril

Dans le cadre de l’organisation de l’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) pour la session d’avril 2026, la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin (CMA-Bénin) a défini les pièces constitutives du dossier de candidature.
Le dossier doit obligatoirement comporter : une fiche d’inscription ; un formulaire dûment rempli et signé par l’apprenti(e) et son maître d’apprentissage (patron/patronne ou le Directeur du Centre de formation professionnelle) ; un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ; une (01) copie du contrat d’apprentissage signé ou une attestation de travail ; deux (02) photos d’identité numériques respectant le format standard de 3,5 x 4,5 cm.
L’inscription est conditionnée par le règlement des frais d’examen fixé à 12 500 francs CFA.
Le versement doit être effectué exclusivement en ligne sur la plateforme officielle : certification-artisans.bj.
Le reçu de versement généré par la plateforme après paiement doit être joint au dossier d'inscription.