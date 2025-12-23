mardi, 23 décembre 2025 -

Les « petites mains » d’Alabuga : comment la Russie recrute des jeunes Africaines pour fabriquer ses drones




.

Derrière la guerre des drones menée par la Russie en Ukraine se cache une réalité méconnue : le recours à une main-d’œuvre étrangère féminine, venue notamment d’Afrique subsaharienne. Recrutées via des programmes présentés comme des opportunités de formation et d’emploi, des centaines de jeunes Africaines se retrouvent intégrées, parfois à leur insu, au cœur de l’industrie militaire russe. Enquête et décryptage d’un phénomène à la croisée de l’économie de guerre, des migrations et de la désinformation géopolitique.

Alabuga, cœur industriel de la guerre des drones

À mesure que la guerre en Ukraine s’installe dans la durée, la Russie a dû adapter son appareil militaro-industriel. La zone économique spéciale d’Alabuga, située au Tatarstan, est devenue l’un des centres névralgiques de la production de drones de type Shahed-136, rebaptisés Geran-2. L’intensification des frappes aériennes russes, marquée par l’usage massif de drones, révèle une montée en cadence industrielle sans précédent, nécessitant une main-d’œuvre abondante et rapidement mobilisable.

Le programme Alabuga Start : une promesse de carrière aux contours flous
C’est dans ce contexte qu’émerge le programme Alabuga Start, présenté comme une initiative de formation et d’insertion professionnelle. Ciblant principalement de jeunes femmes âgées de 18 à 22 ans, issues de pays africains, le programme met en avant des salaires attractifs, un hébergement pris en charge et une expérience professionnelle en Russie. Toutefois, plusieurs enquêtes journalistiques et rapports d’experts montrent un décalage significatif entre la promesse initiale et la réalité des tâches confiées.

Des jeunes Africaines au cœur de l’industrie d’armement russe
Selon des estimations concordantes issues de médias internationaux et d’organisations de recherche, plusieurs centaines de jeunes femmes africaines auraient été recrutées pour travailler sur des chaînes de production liées à l’assemblage de drones. Officiellement affectées à des secteurs civils, certaines se retrouvent impliquées dans la fabrication d’équipements militaires, dans un cadre marqué par une forte opacité contractuelle et linguistique.

Pourquoi l’Afrique, pourquoi des femmes ? Une rationalité stratégique
Le choix de recruter en Afrique subsaharienne répond à une logique économique et géopolitique. Dans des régions frappées par le chômage des jeunes et la précarité, les offres russes apparaissent comme des opportunités de mobilité sociale. Le ciblage des femmes s’inscrit également dans une stratégie de contrôle de la main-d’œuvre, perçue comme plus docile et moins susceptible de contester les conditions de travail, selon plusieurs sources industrielles citées par la presse.

Une zone grise juridique et humaine

Le travail dans les usines d’Alabuga n’est pas sans risques. Le site a été visé par des attaques ukrainiennes, exposant les travailleuses à des dangers directs. Par ailleurs, la confiscation des passeports, la difficulté d’accès à une assistance consulaire et l’absence de transparence sur les contrats soulèvent des interrogations croissantes sur le respect des droits fondamentaux.

Entre désinformation et récits concurrents
Autour du phénomène, de nombreuses informations trompeuses circulent. Certaines exagèrent l’ampleur du recrutement, tandis que d’autres minimisent les risques encourus. Le fact-checking montre que si le phénomène est réel et documenté, il doit être analysé avec rigueur afin d’éviter à la fois l’alarmisme et la banalisation.

Une guerre qui déplace ses coûts humains
Le recours à une main-d’œuvre étrangère féminine pour soutenir l’effort de guerre illustre une évolution profonde des conflits contemporains. La production d’armes devient globale, les coûts humains sont externalisés et les lignes entre civil et militaire se brouillent. Pour les États africains, cette réalité pose des questions cruciales de protection des citoyens, de régulation des intermédiaires et de souveraineté informationnelle.

23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




