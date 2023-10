Les personnes affectées par la station balnéaire reçoivent leurs chèques

Le directeur général de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF), Victorien Kougblénou a procédé mardi 17 octobre 2023, à la remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction de la station balnéaire d’Avlékété. C’était à l’occasion d’une cérémonie qui a eu pour cadre, l’annexe de l’ANDF à Cotonou.

Les personnes affectées par le projet de la route des pêches indemnisées. Une vingtaine de gens dont les maisons se situent dans l’emprise du projet de construction de la station balnéaire d’Avlékété ont reçu leurs chèques mardi 17 octobre 2023, des mains de Victorien Kougblénou, directeur général de l’ANDF.

Cette phase d’indemnisation selon Valentin Vodounou, représentant de l’entreprise en charge des travaux, ne cible pas toutes les personnes affectées par le projet de la route des pêches. Les premiers concernés sont les habitants de la zone où sera érigée la station balnéaire d’Avlékété. Valentin Vodounou explique que ce choix a été fait pour permettre que le site en question soit vite libéré en vue d’accélérer les travaux.

Le Bénin se transforme et se modernise ; et cela appelle de la part de chaque béninois un engagement pour le développement, a rappelé le directeur général de l’ANFD, fier du démarrage d’indemnisation. Victorien Kougblénou a salué à l’occasion, l’engagement des personnes concernées, et leur mobilisation pour le projet.

Avant cette phase d’indemnisation, des séances de sensibilisation ont été organisées dans le but d’expliquer le bien fondé du projet et les modalités d’indemnisation des personnes affectées, a rappelé le DG de l’ANDF. Mieux qu’une simple indemnisation, le gouvernement dans le cadre de ce projet, a réalisé des Plans d’actions et de réinsertion (PAR), se conformant ainsi aux normes nationales et internationales.

Sur un total estimé environ 50, 30 personnes affectées par le projet avaient déjà été indemnisées à travers des virements sur leurs comptes bancaires ou des remises de chèques. L’indemnisation des personnes affectées par cette bande s’élève à plus de 72 millions de francs CFA.

