Les personnes affectées bientôt dédommagées dans 8 départements

Réuni en Conseil des ministres, mercredi 19 avril 2023, le gouvernement a autorisé le dédommagement des personnes affectées par la mise en œuvre du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Energie Électrique.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la composante « Accès Durable et Sécurisé à l’Energie Electrique » qui prévoit d’atteindre un taux national d’électrification de 75% d’ici à 2025, à raison de 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain, « plusieurs propriétés privées » seront affectées dans certains départements. « C’est pour cette raison que le Conseil a marqué son accord pour le dédommagement des personnes recensées et instruit les ministres concernés de veiller à la bonne conduite des opérations y relatives », a indiqué le gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 19 avril 2023.

D’un montant de 326 millions d’euros soit 200 milliards de FCFA financés par la Banque internationale Natixis, le Projet d’Accès Durable et Sécurise du Bénin à l’Energie Electrique (PADSBEE 2019-2025) vise à densifier le réseau électrique sur tout le territoire national. Le projet consiste à doter le pays d’infrastructures destinées à la : Conception, fourniture et construction de réseaux de transport 330kV, 161 kV et de répartition 63 kV, 33 kV pour un quadrillage adéquat du territoire pour une meilleure maitrise des baisses de tension, des pertes techniques et développement de la charge industrielles dans l’ensemble du pays ; Conception, fourniture et construction de sous-stations 161/63kV et 63/15-20 kV ; Conception, fourniture et construction de réseaux de distribution en vue d’un accès accru et durable à l’électricité en milieu urbain et rural, Fourniture et installation de kits de branchements.

M. M.

19 avril 2023 par ,