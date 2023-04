Les performances de CBI BENIN saluées par l’AG des actionnaires

Coris Bank International Bénin a tenu, le Jeudi 06 Avril 2023, son Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions statutaires et légales. Ce fut l’occasion pour les différents actionnaires de la Banque Autrement au Bénin d’opiner sur les réalisations de l’institution au titre de l’année écoulée. Après l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2022, les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion annuelle du Conseil d’Administration.

En 2022, l’environnement économique national a été marqué par d’importants défis économiques résultant de la guerre russo-ukrainienne, de l’inflation généralisée et de la lutte contre la pandémie du COVID-19. Cette conjoncture économique particulière a favorisé un climat des affaires relativement difficile et laborieux. Coris Bank International Bénin a alors mené ses activités en 2022 avec résilience et efficience. Le Produit Net Bancaire s’est établi à 25 503 millions FCFA contre 17 483 millions FCFA en 2021, soit une croissance de 45.9%. Les activités de la banque en 2022 ont été caractérisées par une maitrise effective des charges avec un coefficient d’exploitation satisfaisant de 38%, de 7 points inférieur à celui de 2021. Ces belles performances ont été possibles grâce à l’engagement des femmes et des hommes de CBI Bénin aux côtés de la direction générale pour une diversification des activités et une relation client entretenue.

Au final, la Banque Autrement affiche des performances bilancielles satisfaisantes avec un Total Bilan de 718 142 millions FCFA et une croissance de 21.4% en glissement annuel. Les emplois clientèle s’établissent à 302 834 millions FCFA contre des ressources Clientèle de 402 074 millions FCFA.

Il convient de préciser que, filiale du CORIS HOLDING, Coris Bank International Bénin profite de l’expertise de sa maison-mère et tire de cet appui une part importante de sa résilience.

Au demeurant, l’Assemble Générale Ordinaire a autorisé la redistribution d’une quote-part de 35% aux actionnaires de CBI Bénin.

Outre les performances financières, l’année 2022 a été marquée par la célébration des 05 ans de présence de la banque au Bénin traduite au premier trimestre par de nombreuses activités éducatives et récréatives à travers les villes de présence. CBI Bénin a davantage étendu son réseau d’agences avec la création de 02 nouveaux points portant à 13 le nombre d’agences ouvertes. Ce déploiement aux allures sociétales permet à des localités comme Nikki et Banikoara de bénéficier des premiers services bancaires et de la proximité d’une institution à l’écoute de sa clientèle.

Première filiale bancaire certifiée à l’ISO 9001 version 2015 dans l’UEMOA en 2020, CBI Bénin s’est re-certifiée à la suite d’un audit du Système de Management de Qualité réussi en décembre 2022. La banque poursuit les efforts de digitalisation de son offre à travers la contractualisation avec l’ensemble des acteurs de téléphonie mobile de la place. Des innovations plus fortes sont envisagées en 2023, notamment le lancement de CORIS MONEY, le portemonnaie électronique inclusif et intégral de la banque.

L’Assemblée Générale Ordinaire a été l’occasion pour Coris Bank International Bénin de rassurer davantage les actionnaires et la clientèle sur l’engagement à faire la Banque Autrement, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l’efficience des opérations, la culture du risque et du capital humain. Le rendez-vous est donc pris pour une année 2023 encore plus performante avec l’enrichissement de l’expérience client et l’innovation continue dans le digital.

