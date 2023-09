Les pensions et rentes des assurés de la CNSS revalorisées

En Conseil des ministres ce mercredi 13 septembre 2023, le gouvernement a adopté le décret portant revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS).

Les pensions et les rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de Sécurité sociale revalorisées. Le décret a été adopté ce mercredi 13 septembre en Conseil des ministres.

Selon le Conseil des ministres, le gouvernement tenant compte des réalités du coût de vie, et pour éviter une baisse significative du pouvoir d’achat de ces retraités et rentiers, a adopté ces décrets pour un relèvement des pensions dans les proportions comprises entre 30% et 1% suivant les différentes tranches.

Se référant à la loi portant code de la sécurité sociale en République du Bénin, le gouvernement a porté les pensions comprises entre 24.000 FCFA et 25.900 FCFA, à 31.200 FCFA. Les pensions comprises entre 26.000 FCFA et 75.000 FCFA quant à elles, ont connu selon le Conseil des ministres, un relèvement de 20% ; et celles allant de 75.100 FCFA à 85.700 FCFA portées à 90.000 FCFA.

Les pensions de la tranche de 85.800 FCFA à 150.000 FCFA, selon le gouvernement seront revalorisées à hauteur de 5%, et celles allant de 150.100 FCFA à 152.900 FCFA, portées à 157.500 FCFA.

Les pensions de la tranche de 153.000 FCFA à 250.000 FCFA connaissent une revalorisation de 3% ; celles allant de 250.100 FCFA à 254.900 FCFA, portées à 257.500 FCFA. Enfin, celles supérieures ou égales à 255.000 FCFA bénéficieront d’un relèvement de 1%, renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

Pour ce qui concerne les rentes, concédées à titre temporaire, elles font l’objet d’une revalorisation au taux unique de 5,3% plutôt qu’un taux dégradé par tranche comme pour les pensions. L’objectif selon le gouvernement, est de rester dans le même esprit de revalorisation qu’au niveau des pensions, et ne pas créer une injustice sociale.

