Les pays du C4 discutent des opportunités autour du coton

L’hôtel Sofitel de Cotonou abrite la célébration de la Journée mondiale du coton. Les manifestations officielles ont été lancées ce lundi 7 octobre 2024 en présence de quelques membres de gouvernements du Bénin, des représentants d’organisations internationales et acteurs du secteur.

La communauté cotonnière mondiale célèbre à Cotonou la journée mondiale du coton du 7 au 8 octobre. C’est l’occasion pour les participants de « mettre en lumière l’importance de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation du coton dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans le monde entier ». Organisé au Bénin, au nom des pays du C4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad), ainsi que la Côte d’Ivoire, l’évènement permet de relever les défis qui y sont associés notamment dans les pays en développement producteurs de coton. La cérémonie d’ouverture ce lundi 7 octobre a été marquée par plusieurs discours dont ceux de la ministre de l’Industrie et du Commerce Shadiya Alimatou Assouman, du représentant de la FAO, de l’OMC et du ministre Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale.

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, un panel de haut niveau sur le rôle des organisations internationales dans le soutien au développement du coton dans le monde, en particulier en Afrique a été animé par plusieurs acteurs du secteur. Il est prévu aussi une conférence plénière sur l’amélioration de la valeur les opportunités de marché pour le coton africain et l’animation de cinq (5) conférences thématiques. L’agriculture régénératrice dans le secteur du coton ; l’autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur du coton ; le renforcement de l’influence mondiale sur les marchés du coton sont entre autres les thèmes à aborder. La journée sera clôturée par la visite du village du coton et un défilé de mode.

A.A.A

