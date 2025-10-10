vendredi, 10 octobre 2025 -

Présidentielle de 2026 au Bénin

Les partis politiques informés sur le dépôt des cautions à la CDC Bénin




Les Responsables Administratifs et Financiers (RAF) des partis politiques enregistrés au Bénin ont participé ce jeudi 9 octobre 2025, à une séance d’explication sur la procédure de versement des cautionnements et d’obtention de la quittance pour l’élection présidentielle de 2026.

C’est à la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin que les candidats aux élections générales de 2026 verseront leurs cautionnements, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2018-38 du 17 octobre 2018. En vue de faciliter le processus, la directrice générale, Maryse LOKOSSOU a tenu une séance d’explication avec les Directeurs administratifs et financiers des partis politiques enregistrés au siège de la CDC Bénin, ce jeudi 9 octobre 2025.
L’initiative vise à présenter de façon détaillée, la procédure de dépôt des cautionnements afin de permettre aux partis politiques d’avoir « la bonne information » et de prendre les dispositions pratiques de versement de leurs cautionnements, en vue de l’obtention de la quittance de versements, qui est une pièce essentielle pour la constitution des dossiers des duos de candidats à l’élection présidentielle.

Au niveau de la CDC Bénin, toutes les dispositions sont prises pour l’émission « en temps réel » des quittances de versements, une fois que la procédure est remplie, et que les dossiers sont déposés dans leur complétude. « Nous tenons vraiment à ce que ce sujet de quittance ne constitue pas pour vous un point d’inquiétude ou un point de retard », a souligné Maryse LOKOSSOU, exhortant les formations politiques à fournir dans les délais, les éléments attendus par la caisse ; seule condition pour émettre la quittance à la CDC Bénin.

Procédure de versement des cautions
Le mode de paiement des cautions à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin selon Arnaud ADOVELANDE, directeur des consignations et déconsignations à la CDC Bénin, est le chèque certifié. Ce mode, selon ses explications, permet à la CDC Bénin d’avoir la certitude que les ressources sont disponibles auprès de la banque qui a émis le chèque certifié, et de délivrer « très rapidement » la quittance.
Lorsque le représentant d’un parti arrive à la CDC Bénin avec son chèque certifié, un bordereau de réception lui est délivré. Pendant ce temps, la caisse à son niveau procède aux vérifications usuelles et de conformité pour délivrer une quittance recevable à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ce chèque certifié, poursuit le directeur, doit être accompagné d’un courrier de notification de versement ; lequel renseigne sur l’objet du chèque, le duo candidats pour qui il est délivré (les candidats bénéficiaires de cette caution), l’élection pour laquelle le paiement est fait, et enfin, le nom du parti politique. Dès que le chèque certifié et le courrier de notification parviennent à la CDC Bénin, elle procède « immédiatement » à la délivrance de quittances après la vérification de conformité.

La permanence du 14 octobre
Compte tenu du délai très court de paiement des cautions, la CDC Bénin va observer une permanence au soir de la journée du 14 octobre jusqu’à 23h. L’objectif selon la directrice générale, est de permettre aux partis en retard pour l’obtention du chèque certifié, de se rattraper.
La caution pour les duos de candidats à l’élection présidentielle d’avril 2026, est de 25 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne les élections communales et les élections législatives, le montant par parti pour les élections législatives est respectivement de 163,5 millions de francs CFA, et 18 millions 150 mille francs CFA pour les communales et municipales.

Cautionnements pour les communales et les législatives
Après l’élection présidentielle, le mode de paiement des cautions pour les élections communales et législatives reste le même. Ce qui pourrait changer selon Maryse LOKOSSOU, c’est le contenu du courrier de notification des quittances. La CDC Bénin, a-t-elle informé, va repréciser pour ces différentes élections, les mentions à porter sur les courriers.
Par ailleurs, la procédure de déconsignation des fonds a été également exposée aux DAF des partis politiques. Le seul élément important à ce niveau reste la notification de la CENA. Une fois que cette notification est notifiée à la CDC Bénin, le parti en l’espace d’une semaine, peut se voir rétrocéder ses fonds.
Rassurant de la disponibilité de la caisse à respecter ses engagements vis-à-vis des partis, la directrice générale a exhorté ceux-ci à plus d’anticipation aux fins d’éviter les surprises de dernières minutes qui les mettraient en difficultés.

F. A. A.

10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




10 octobre 2025
