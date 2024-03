Les partis politiques deviennent des institutions avec le nouveau code électoral

Le parlement béninois a adopté, mardi 05 mars 2024, la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 portant Code électoral en République du Bénin. Les dispositions contenues dans la nouvelle loi font des partis politiques, les vrais acteurs de la gouvernance et du développement du pays.

Désormais au Bénin, pour être éligible au partage des sièges à une élection, fut-elle législative ou communale, un parti politique doit obtenir 20% des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales. Le défaut des 20% dans une circonscription élimine le parti de l’attribution des sièges. C’est l’une des dispositions contenues dans la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 portant Code électoral en République du Bénin, votée par l’Assemblée nationale lors de la plénière du mardi 05 mars 2024.

Le Parlement béninois à travers l’adoption du texte de loi, consacre sa volonté de donner un contenu réel au renforcement des partis politiques au Bénin et par conséquent, promouvoir le développement équilibré du pays, et l’unité nationale. Toute formation politique qui aspire à la gestion de la cité, se doit donc de travailler à son enracinement dans les différentes circonscriptions. Ce qui permettra de mettre fin à la prolifération de micros partis (claniques et régionalistes) observée jusqu’à un passé récent au nom du pluralisme démocratique, et que la réforme du système partisan a voulu corriger.

Selon les dispositions de l’article 132 du nouveau Code électoral, nul ne peut prétendre aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives, soit 15 circonscriptions électorales sur 24. Une autre disposition qui renforce la réforme du système partisan, et obligent les partis politiques à se faire représenter dans toutes les régions du pays. Les partis politiques qui pourront atteindre ce niveau de représentation, pourront résister au temps et contribuer à la stabilité du pays.

Le parti politique selon la nouvelle loi, ne peut plus être l’otage d’un leader régional, puisqu’il ne peut plus se contenter d’être représentatif seulement dans quelques régions. Le fait de délaisser une région, constitue un risque qui l’empêche de récolter suffisamment de suffrages, et pourrait le faire éliminer du fait de cette seule circonscription.

Le nouveau Code électorale a été voté lors de la session extraordinaire par 79 voix pour, 28 contre et 01 abstention.

