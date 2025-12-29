Les partis invités à respecter la réglementation sur l’affichage publicitaire

Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement Durable rappelle à l’ensemble des partis politiques et candidats engagés dans les campagnes électorales que le décret n°2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l’affichage publicitaire est en vigueur. Dans un communiqué, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, rappelle les règles à respecter.

Les partis politiques, candidats, responsables de campagnes électorales et sympathisants sont appelés à préserver la salubrité publique, la sécurité des citoyens, l’esthétique du cadre de vie ainsi que l’équité entre tous les candidats et partis politiques durant la période électorale. Il est expressément rappelé que :

1. l’affichage publicitaire est interdit sur les arbres, les feux tricolores, les panneaux de signalisation, les édifices publics, les clôtures et les équipements urbains non prévus à cet effet.

2. seuls les emplacements dédiés et autorisés par les communes peuvent être utilisés pour l’affichage électoral.

3. tout affichage sauvage ou non conforme sera immédiatement retiré aux frais du parti ou du candidat concerné, et pourra donner lieu à des sanctions administratives et financières.

4. les espaces publics, places, ronds-points et voies principales doivent rester libres de toute obstruction visuelle ou physique.

Tous les partis politiques, candidats et responsables de campagne sont appelés à faire preuve de civisme et à respecter scrupuleusement cette réglementation, afin de garantir des élections apaisées, transparentes et respectueuses de notre environnement commun.

Le ministre du Cadre de Vie informe que la surveillance du respect de ces règles sera renforcée sur le terrain par les services municipaux et préfectoraux.

29 décembre 2025