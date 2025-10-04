Les partis en rempart au duo Wadagni-Talata

Les partis de la mouvance se mobilise autour du duo Wadagni-Talata, investi candidat de la majorité à la présidentielle d’avril 2026.

‎Les principaux partis pro Talon, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), le Bloc Républicain (BR), Moele-Bénin et la Renaissance Nationale (RN), ont confirmé leur soutien au duo candidat. Unie, la majorité s’est fortement mobilisée à l’investiture ce samedi 04 octobre 2025 à Parakou.

‎Créée en 2018, l’Union Progressiste le Renouveau est issue de la fusion de plusieurs formations, dont le PRD. Présidée par le professeur Joseph Djogbénou, elle est aujourd’hui la première force politique du pays, avec 53 députés et 44 maires sur 77. Parti de masse, l’UP-R revendique un ancrage national et une base militante active dans toutes les communes.

‎Le Bloc Républicain, dirigé par Abdoulaye Bio Tchané, est né à Parakou la même année. Il se présente comme le parti des jeunes et des femmes, engagé pour la consolidation de l’unité nationale et la défense des valeurs républicaines. Fortement structuré, il dispose de relais dans tout le pays et à l’étranger.

‎Le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin), fondé en 2018, prône le patriotisme économique et la mise au travail de la jeunesse.

Quant à la Renaissance Nationale (RN), dirigée par Claudine Prudencio, elle demeure le seul parti présidé par une femme au sein de la mouvance et au Bénin. La RN défend une éthique politique axée sur la bonne gestion et le développement social.

‎Ensemble, ces partis composent un bloc majoritaire soudé autour du duo Wadagni-Talata.

