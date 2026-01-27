Les partis de la Mouvance raflent tous les 1815 sièges

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publics, ce mardi 27 janvier, les résultats des élections communales tenues le 11 janvier 2026 au Bénin.

Au total, 1815 sièges de conseillers communaux étaient en jeu sur l’ensemble du territoire national. Les deux formations politiques de la Mouvance se partagent l’intégralité des sièges à l’issue des élections communales du 11 janvier dernier.

L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) arrive en tête avec 48,92 % des suffrages, ce qui lui permet d’obtenir 963 conseillers élus.

Elle est suivie par le Bloc Républicain (BR), crédité de 44,43 %, et qui décroche 852 sièges.

En revanche, le parti de l’opposition modérée, Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), n’est pas pas éligible pour la répartition des sièges. La CENA précise que le parti ne remplit pas les conditions prévues par le Code électoral pour l’attribution des mandats communaux.

Selon l’organe électoral, le taux de participation au niveau national à ce scrutin s’établit à 36,67 %.

Ces résultats consacrent une nouvelle fois la domination des deux grands blocs de la majorité au pouvoir sur l’échiquier politique national.

M. M.

27 janvier 2026 par