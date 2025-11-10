lundi, 10 novembre 2025 -

Les partis LD et Moele Bénin disqualifiés pour les élections municipales




Par décision La Cena a rendu public la liste des partis autorisés pour les élections municipales de janvier 2026 . Dans la décision on peut lire

Article 1er : Les listes de candidatures des partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R), Bloc Républicain (BR) et Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) sont retenues pour l’étape de l’étude de conformité.

Article 2 : Les listes de candidatures des partis Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE BENIN) et Les Démocrates (LD) sont déclaréesirrecevables.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux partis politiques concernés et publiée partout où besoin sera.

De sources proches de la Cena, "𝗦𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝟰𝟳𝟯 𝗽𝗶𝗲̀𝗰𝗲𝘀 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝘂𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲́𝘁𝘂𝗱𝗲, 𝟯𝟱𝟯 𝗼𝗻𝘁 𝗲́𝘁𝗲́ 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲́𝗽𝗼𝘀𝗲́𝗲𝘀, 𝗹𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗮𝗶̂𝘁𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟮𝟬 𝗽𝗶𝗲̀𝗰𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗻𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 "

Nous y reviendrons

10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




