Les ouvrages réalisés dans le cadre de sous-projets du PAPC réceptionnés

Des ouvrages réalisés dans le cadre de la composante ‘’sous-projets’’ du Programme d’assainissement pluvial de Cotonou (PAPC) ont été réceptionnés ce mercredi 26 février 2025.

En plus des travaux d’assainissement et de pavage de rue réalisés dans le cadre du PAPC, une sous-composante prévoit des projets communautaires identifiés par les populations elles-mêmes. Les ouvrages réalisés dans le cadre de la première phase de cette sous-composante ont été achevés et la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), a procédé à la réception provisoire ce mercredi 26 février 2025.

D’un montant total estimé à 194 952 750 francs CFA, ces travaux ont été consacrés à la construction de la clôture du domaine du CEG 2 Akpakpa-Centre ; la construction de la clôture du CEG de Ouèssè à Savi, dans la commune de Ouidah ; et à la construction de la clôture de l’EPP de Sainte Rita. Des modules de latrines à 4 cabines ont été également réalisés à l’école maternelle de Vêdoko ; à l’EPP de Sètovi dans le 10e arrondissement de Cotonou ; et à l’EPP de Vêdoko. A tout cela s’ajoute la pose de lampadaires solaires au centre de santé Isidore de SOUZA à Zézounmey.

L’objectif visé à travers ces sous-projets selon le coordonnateur du PAPC, est de susciter l’appropriation du programme par les populations et de les sensibiliser à une utilisation citoyenne des ouvrages réalisés dans ce cadre. « Le PAPC n’est pas venu juste faire des caniveaux, de pavage, et de partir. Nous sommes venus charger de façon globale, le cadre de vie des populations », a-t-il rassuré avant d’annoncer deux autres phases de sous-projets, une phase de 8 et une autre phase de 10.

Sécurité et confort aux apprenants

Godwing MEGNIKPA, directeur du CEG2 Akpakpa-Centre, et François QUENUM, directeur du CEG de Ouèssè à Savi, dans la commune de Ouidah ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Les clôtures réalisées au profit de leurs établissements permettent de sécuriser et de canaliser les déplacements des apprenants. Chacun d’entre eux a plaidé à la réalisation d’autres infrastructures dans son collège.

Comme eux, Mariam YACOUBA, directrice de l’école maternelle de Vêdoko a exprimé ses remerciements aux donateurs pour le module de latrines à 4 cabines dans l’école qui autrefois, ne disposait de toilettes sanitaires. Elle a rassuré du bel usage de l’ouvrage mis à la disposition de son établissement.

Les sous-projets réalisés dans le cadre du PAPC ont été identifiés par le biais de comités locaux installés dans les quartiers couverts par le programme afin d’apporter une réponse à certaines difficultés auxquelles les populations sont confrontées.

F. A. A.

27 février 2025 par ,