Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon

Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a organisé jeudi 28 août 2025, le Benin Business Forum, une rencontre stratégique au cours de laquelle les opportunités d’investissements à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), ont été exposées aux investisseurs japonais et internationaux présents à Higashi-Osaka.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, vitrine de l’industrialisation et de la transformation locale au Bénin poursuit son rayonnement international avec une forte participation au Benin Business Forum, organisé à Higashi-Osaka.

Devant un parterre d’investisseurs japonais et internationaux, décideurs économiques et chefs d’entreprises, le directeur général de la SIPI-BENIN, Faki ADJÉ a expliqué au cours d’un panel intitulé « La GDIZ comme moteur du développement agro-industriel », les opportunités d’investissements au sein de la zone économique spéciale, notamment dans les filières agricoles, textiles et manufacturières. Il a accentué son intervention sur les atouts que présente la GDIZ, son rôle dans la transformation structurelle de l’économie nationale ainsi que son impact en matière de création d’emplois qualifiés, la promotion des exportations et la valorisation des productions locales.

A l’Exposition universelle Osaka 2025, les visiteurs ont pu découvrir sur le pavillon du Bénin, des produits 100 % Made in Benin, issus des unités de production de la GDIZ ; les t-shirts premium, symbole du dynamisme de la filière textile locale ; des noix de cajou transformées sur place, reflet de l’expertise béninoise dans la valorisation agricole ; et autre produits qui mettent en valeur le Made in Benin.

La participation du Bénin à l’Exposition Universelle Osaka 2025 et au Benin Business Forum 2025, illustre la volonté du pays à renforcer sa visibilité économique à l’international, attirer les investissements directs étrangers et faire de la GDIZ, un hub industriel et logistique de référence en Afrique de l’Ouest.

F. A. A.

