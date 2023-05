Les olympiades scoutes lancés à Cotonou

C’est reparti. Le coup d’envoi des olympiades scoutes a été donné ce mercredi 26 Avril 2023 sur le terrain de sport du Ceg Dantokpa à Cotonou.

L’objectif que vise le Scoutisme Béninois est de placer le sport au cœur de l’éducation des jeunes. Le football, les jeux de claquette, de scrabble, le genie en herbe et la belotte sont proposés aux jeunes scouts. Les phases éliminatoires se déroulent dans les régions scoutes que sont les départements et la phase finale est prévue pour se tenir au cours du camp mosaïque national du 24 au 30 juillet 2023.

Le match d’ouverture au football a opposé ce mercredi les équipes des districts scouts de Cotonou

Au terme de ce face à face, c’est l’équipe de Cotonou Lagune qui a battu son homologue sur le score de 5 buts à 4.

Le Commissaire National scout chargé du programme des jeunes et coordonnateur des Olympiades, Jean Paul IBIKOUNLE pense que les débuts de ce genre d’initiatives sont toujours difficiles.

« C’est un rêve que nous avons porté, nous le concrétisons sans moyens mais nous sommes rassurés que nous aurons bientôt des partenaires pour nous permettre d’atteindre les objectifs. Il était important pour nous de commencer et je compte sur le génie scout pour aller plus loin avec des moyens de bord », a-t-il déclaré en lançant un appel à toutes personnes de bonne volonté pouvant soutenir ce projet.

