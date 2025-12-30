Les offres du Bloc Républicain pour renforcer le contrôle de l’action gouvernementale et la redevabilité

Pour le Bloc Républicain (BR), le contrôle de l’action gouvernementale et la redevabilité constituent désormais des piliers essentiels de la gouvernance démocratique.

Le parti du cheval blanc cabré défend l’idée selon laquelle la démocratie ne s’arrête pas au choix des dirigeants, mais implique une obligation permanente de transparence, d’évaluation et de responsabilité des institutions devant les citoyens.

La redevabilité est ainsi conçue comme un outil de performance publique, d’interactivité et de consolidation institutionnelle.

Depuis 2016, le management de l’action publique par le président patrice Talon et son gouvernement a induit des progrès notables en matière de transparence administrative. Toutefois, des défis persistent. Seules 60 % des lois prioritaires sont pleinement appliquées dans les délais, l’accès à l’information sur l’impact des politiques publiques reste limité, et le contrôle budgétaire manque de visibilité. La participation citoyenne demeure également faible.

Face à ce constat qui interpellent tous les acteurs de la politique publique, le Bloc Républicain propose une refonte des pratiques parlementaires. Parmi les mesures phares contenus dans son programme de législature 2026-2033, figurent le suivi systématique de l’exécution des lois, la publication d’un rapport annuel de performance de la législature, la création d’une cellule d’évaluation des politiques publiques et le renforcement du contrôle budgétaire par des examens trimestriels et des auditions publiques des ministres.Le projet prévoit aussi un rapport citoyen annuel accessible en ligne, des auditions publiques thématiques, une plateforme numérique de suivi citoyen et des clauses de révision des lois structurantes.

À travers ces propositions, le BR ambitionne de faire du Parlement un acteur central de la confiance démocratique et de l’efficacité de l’action publique.

