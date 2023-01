Les œuvres contemporaines béninoises exposées au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat révèlent une variété de textures et de médiums. C’est ce qu’a déclaré le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi mardi 17 janvier 2023 lors du vernissage de l’exposition.

Une centaine d’œuvres contemporaines (sculpture, installation, art vidéo, dessin et autres) de 34 artistes béninois exposées au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat du 18 janvier au 15 mai 2023. Selon le président de la Fondation nationale des musées (FNM), cette exposition est l’occasion pour les férus d’arts de découvrir les créations contemporaines d’artistes béninois, dont les œuvres révèlent une variété de textures et de médiums. « Le Maroc est également le premier pays à accueillir le volet contemporain de cette exposition pour sa première sortie en dehors du Bénin, reflétant ainsi l’image du développement culturel du Royaume sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI », a-t-il ajouté. A l’en croire, l’accueil de cette exposition à Rabat vient réaffirmer la place de la ville en tant que capitale africaine de la culture. « La culture africaine constitue une part importante de notre identité, de notre histoire, mais aussi de notre futur », a indiqué Mehdi Qotbi.

Pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, Jean-Michel Abimbola, « le fait que cette première itinérance de l’exposition béninoise se fasse au Maroc vient en écho à la volonté et l’engagement de SM le Roi Mohammed VI en faveur de l’art, la culture et de l’Afrique ».

« Nous sommes donc heureux de partager cette exposition avec le Royaume du Maroc, qui déploie toute sa diplomatie dans son ambition de devenir une plaque tournante de l’activité culturelle et qui met la culture au cœur de ses politiques publiques », a affirmé le ministre Jean-Michel Abimbola. Les visiteurs poursuit-il, vont admirer une palette de créations déclinées sur des styles variés avec des matériaux issus de différents espaces de vie des artistes.

L’exposition est organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de l’Agence marocaine de coopération internationale. Le parcours s’organise en trois temps ; Récurrence-Variations, Transition(s), Transgression- Hybridation. L’exposition participe au renforcement de l’amitié entre le Maroc et le Bénin.

Akpédjé Ayosso

18 janvier 2023 par