Les œuvres du duo A. Korver et S.Boko exposées à l’Institut français

Les œuvres des artistes Anna Korver (Nouvelle Zélande) et de Sébastien Boko (Bénin) sont exposées du 4 au 25 novembre 2023 à l’Institut français du Bénin, Cotonou. Le vernissage de l’exposition a eu lieu, vendredi 3 novembre 2023.

Une quinzaine d’œuvres des artistes Anna Korver et Sébastien Boko en exposition à l’Institut français du Bénin. Le duo propose « un dialogue sur la société dans le contexte actuel, où la mondialisation se traduit par une sorte d’abandon de nos racines et de nos identités culturelles ». Les artistes puisent leurs sources dans le passé et dans leurs héritages ancestraux. « Reconnexion, c’est se reconnecter avec soi-même, ses ancêtres, sa culture, son identité et sa racine », a confié Sébastien Boko. Ce dernier a travaillé sur plusieurs sujets dont entre autres, la scarification. « Elle est considérée comme une carte d’identité permettant de reconnaître les communautés. Il y a beaucoup de détails sur les œuvres. Ces détails représentent ces lignes qu’on ne comprend pas mais qui existent », a indiqué l’artiste.

De la Nouvelle Zélande, Anna Korver s’est aussi inspirée de sa culture maorie pour réaliser ses œuvres. L’exposition « Reconnexions » porte également sur la connexion Internet et les nouvelles technologies.

L’Enseignant à l’Université d’Abomey-Calavi, Professeur Romuald Tchibozo, directeur de l’Institut national des métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture (Inmac) a apprécié le thème de l’exposition et notamment la problématique de la scarification. « Nous avons déjà cinq à six mémoires sur le sujet à l’université », a-t-il indiqué.

Pour le plasticien béninois Achille Adonon, les œuvres des deux artistes dégagent une certaine énergie. « C’est une belle exposition. Ces deux artistes ont travaillé et donné le meilleur », a confié l’artiste. L’exposition est ouverte au public jusqu’au 25 novembre 2023.

