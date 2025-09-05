Une RAV4 abandonnée avec 61 kg de chanvre indien

Une patrouille de police a intercepté, mercredi 3 septembre, un véhicule chargé de chanvre indien sur la Route Nationale Inter-État numéro 5, à hauteur du village de Gbogui, près de Savalou.

Une Toyota RAV4, roulant à vive allure, a tenté d’échapper au contrôle routier, mercredi 3 septembre 2025, sur la Route Nationale Inter-État numéro 5, à hauteur du village de Gbogui, près de Savalou. Malgré les « injonctions, le conducteur a refusé d’obtempérer », a précisé une source sécuritaire.

Deux patrouilles ont finalement réussi à bloquer le passage. Pris en tenaille, les occupants ont abandonné leur voiture et se sont enfuis à pied dans la brousse, emportant les clés et les papiers du véhicule.

La fouille de la RAV4 a permis de découvrir deux sacs contenant 120 emballages de chanvre indien, pour un poids total de 61,4 kilogrammes.

Le véhicule a été mis en fourrière.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier les fugitifs et de déterminer l’origine de la cargaison.

M. M.

5 septembre 2025 par ,