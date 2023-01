Les observations de la PEOSC au démarrage du scrutin

La Plateforme Électorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC) a fait ses premières observations au démarrage du vote pour les législatives de ce dimanche 8 janvier 2023. C’est à travers une déclaration rendue publique dans le cadre de sa mission d’observation électorale.

Après 3h de vote ce dimanche 8 janvier 2023 dans le cadre des législatives, « il ressort que dans 91,62% des postes de vote (PV), les 3 membres étaients présents à l’ouverture du scrutin ». « 34,91% des postes de vote ont effectivement démarré les opérations de vote à 7h conformément au code électoral. (...) Dans 92,10% des 633 postes de vote rapportés, le matériel électoral était disponible en quantité suffisante et fonctionnel. Dans la quasi-totalité des postes de vote (98,26%), la procédure d’identification et d’authentification du vote a été respectée », a indiqué la Plateforme Électorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC) dans une Déclaration présentée à la presse, dimanche 8 janvier 2023 à 11 heures.

Retard, faible affluence et incidents

Les observateurs (714) déployés par la PEOSC ont relevé des retards et quelques incidents au démarrage du scrutin.

« 65,09% des 633 postes de vote ont accusé un retard moyen de 39 minutes à l’ouverture. Le retard le plus élevé (...) est de 2 heures 21mn obervé au PV5/EPP Ouindodji/Avrankou/Ouémé », a indiqué Geneviève Boco Nadjo, experte électorale et membre de la Chambre de Réponse de la Salle de Situation Électorale de la PEOSC.

La PEOSC a relevé un « cas d’incident dans PV01 du centre de vote de l’EPP Youakou dans l’arrondissement de Taïacou dans la Commune de Tanguiéta où la campagne électorale continuait en forme de consigne de vote ». Une situation à laquelle le commissaire de la localité a remédié grâce à la diligence de la Chambre de Réponse de la Salle de Situation Électorale de la PEOSC.

Face à la « faible affluence des électeurs », la PEOSC a invité les « populations â aller accomplir leur devoir civique ».

Marc MENSAH

LIRE LA DECLARATION DU 8 JANVIER À 11HEURES

8 janvier 2023 par ,