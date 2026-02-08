Les nouveaux députés entrent en fonction ce dimanche

Le Palais des Gouverneurs à Porto-Novo s’apprête à vivre un moment institutionnel majeur ce dimanche 8 février 2026, avec l’installation officielle des députés de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Bénin. Cette cérémonie solennelle marquera l’entrée en fonction des 109 représentants du peuple élus lors des législatives du 11 janvier dernier, ouvrant ainsi une nouvelle séquence de la vie parlementaire nationale.

Au-delà du cérémonial républicain, cette première séance consacre le démarrage effectif des travaux de la nouvelle législature. Elle s’inscrit dans le strict respect des dispositions constitutionnelles et du code électoral qui fixent l’installation des députés au deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Une cérémonie hautement symbolique

La séance inaugurale sera dirigée par le bureau d’âge, composé du doyen d’âge assisté des deux plus jeunes députés. Cette phase marque le point de départ officiel du mandat parlementaire, dans un contexte d’attentes fortes en matière de contrôle de l’action gouvernementale et de représentation des citoyens.

En amont de cette installation, les députés élus ont déjà franchi une étape administrative clé avec le retrait de leurs attributs parlementaires entre le 2 et le 5 février 2026. Cette formalité, organisée au siège du Parlement, constitue une phase indispensable du processus d’entrée en fonction des élus.

8 février 2026 par