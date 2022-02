Les nouveaux directeurs de police dans trois départements

De nouveaux directeurs départementaux de la police ainsi que leurs adjoints ont été nommés dans les départements de l’Alibori, l’Ouémé et des Collines.

Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya a procédé, par une décision en date du 1er Février 2022, à la nomination des directeurs départementaux et adjoints de la police républicaine dans les départements de l’Alibori, l’Ouémé et des Collines. Les nouveaux directeurs et adjoints nommés, sont appelés à prendre fonction au plus tard le vendredi 04 février 2022.

Les directeurs départements et adjoints nommés par département

1-Département de l’Alibori

Directeur départemental : Commissaire principal de la police, Séïdou Bénon Issiaka

Adjoint : Commissaire Donné Hounsa

2-Département des Collines

– Directeur départemental : Commissaire principal de la police, Claude Anani Dosso-Yovo

Adjoint : Commissaire Gbèzonhazodé Martial Degbessoun

3-Département de l’Ouémé

– Directeur départemental : Commissaire principal de la police, Dieu-donné Eglowo Djaho

Adjoint : Commissaire principal de la police, Patrick Odjo

M. M.

2 février 2022 par ,