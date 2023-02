Les nouveaux députés installés ce dimanche

Les députés de la 9e législature seront installés ce dimanche 12 février 2023 dans leurs fonctions.

Installation des députés élus à l’issue des élections législatives du 8 janvier. La séance débute à 10 heures au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Selon le communiqué du doyen d’âge de l’Assemblée nationale, 9ème législature, Cossi Barthélémy Mellon Vidjinnangni en date du lundi 06 février 2023 et signé du Secrétaire Général Administratif de l’Assemblée nationale, les sujets inscrits à l’ordre de la séance sont : l’allocution d’ouverture du doyen d’âge ; la communication de la liste des députés élus ; autres dossiers de communication et l’élection du président et des autres membres du bureau de l’Assemblée nationale.

