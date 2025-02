Les nouveaux agents recrutés au MAEP prêts à relever les défis

Les 223 Agents contractuels de droit public de l’État (ACDPE) recrutés au profit du MAEP au titre de l’année 2024, ont été officiellement présentés au ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, aux membres de son cabinet et au personnel. C’est au cours de la cérémonie de montée des couleurs ce lundi 24 février 2025.

« Vous avez fait des écoles d’agriculture. Vous avez eu la chance d’être recrutés pour servir la Nation. Sachez que vous venez apporter votre contribution au développement de votre pays. Vous savez bien le poids de l’agriculture dans notre économie. Engagez-vous dès maintenant », a déclaré le ministre Gaston Cossi Dossouhoui à l’endroit des agents. Il n’a pas manqué de souhaiter une excellente carrière aux agents. « Vous allez évoluer en fonction de vos capacités, de vos qualités et des rendus. Vous allez bien mouiller le maillot aux côtés de nos producteurs, planteurs, éleveurs, pisciculteurs, transformateurs, transformatrices de nos produits agroalimentaires. Je vous souhaite une très belle carrière. C’est vous la relève de demain ici au MAEP », a ajouté le ministre de l’Agriculture.

Au nom des agents recrutés, Alassane Idrissou a remercié le gouvernement de Patrice Talon pour les efforts constants en faveur du développement agricole et rural. « Ce recrutement témoigne de l’importance accordée au renforcement des compétences et des ressources humaines pour moderniser ce secteur vital de notre économie. Nous serons sur le terrain aux côtés des producteurs, éleveurs, pêcheurs, pour apporter notre expertise et participer activement à la transformation et à la modernisation de notre agriculture », a-t-il déclaré.

Les agents recrutés sont bien conscients des défis à relever. Ils ont pris l’engagement de travailler avec rigueur, et professionnalisme pour soutenir la vision du Gouvernement en matière de sécurité alimentaire, et du développement rural durable. « A nos ainés du MAEP, nous venons apprendre et collaborer avec vous dans un esprit d’efficacité, et de complémentarité. A nos braves acteurs du monde agricole, sachez que nous sommes à votre service, votre réussite sera notre priorité », a-t-il ajouté. Ce recrutement permet de renforcer le personnel du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche pour plus de résultats.

