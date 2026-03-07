Les nouveaux CA de Za-Kpota

1319 visites en ce moment
Les nouveaux Chefs d’Arrondissement (CA) de la mandature 2026-2033 du Conseil communal de Za-Kpota ont été installés.
CA Allahe : Houngnidjo Martin
CA Assanlin : Hononta Isidore
CA Houngomè : Séhou Jérôme
CA Tanta : Adjahatodé Sébastien
CA Za-Kpota Centre : Adjaïtode Martin
CA Kpozoun : Gnansounou François
CA Kpakpamè : Aguehounkpa Isidore
CA Zèko : Djokpé Raymond
Présidents des commissions permanentes
- Commission des affaires économiques et financières (CAEF) : Tchougbo Jacques
– Commission des affaires domaniales et environnementales (CADE) : Adagbé Célestin
– Commission des affaires sociales, sportives et culturelles (CASSC) :
– Commission de la coopération et des relations internationales (CCRI) : Tonassé Victor