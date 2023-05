Les nourrices gardées à l’hôpital de Mènontin libérées

Les quatre femmes gardées à l’hôpital de Mènontin pour factures impayées ont été libérées ce lundi 8 mai 2023.

Quatre nourrices quittent l’hôpital de Mènontin après des semaines. Elles étaient gardées dans cet hôpital pour factures impayées depuis mi-mars. Les femmes ont été libérées suite à la descente d’une équipe des services sociaux du département du Littoral et une délégation du ministère de la Santé dans la matinée de ce lundi 8 mai 2023. Elles ont échangé avec les responsables et obtenu d’eux la libération des femmes en question ainsi que de leurs bébés.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, il s’agit des femmes référées à la maternité de l’hôpital de Mènontin ayant accouché, les unes par césarienne et les autres, par voie basse avec les soins nécessaires ainsi que des produits pharmaceutiques pré et post partum fournis par l’hôpital. « Malheureusement, ces femmes n’ont reçu le soutien, ni de leurs parents, ni des auteurs présumés de leurs grossesses, selon le Directeur de l’hôpital qui a dit avoir saisi le Procureur de la République pour non-assistance à personne en danger. Malgré l’absence des parents, les quatre femmes ont gardé leurs lits d’hospitalisation », informe ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance. La même source indique qu’une enquête sociale est diligentée aux fins de connaître la situation sociale réelle desdites femmes.

Amnesty International a dénoncé à travers un communiqué le 5 mai dernier, la privation de liberté de ces femmes après leur accouchement. Pour l’organisation, le non-paiement des frais de soins ne peut en aucun cas constituer un motif pour priver ces femmes de leur liberté.

Akpédjé Ayosso

