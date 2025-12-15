lundi, 15 décembre 2025 -

Mutinerie déjouée au Bénin

Les mutins auditionnés à la CRIET ce lundi




Les 13 mutins interpellés après la mutinerie déjouée au Bénin seront conduits, lundi 15 décembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi. Tous les mutins interpellés après la mutinerie du 7 décembre seront présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils sont au nombre de 13. Ils devront ensuite passer devant le juge de l’instruction et le juge des libertés et de la détention de la CRIET.

Le groupuscule de soldats auteurs de l’insurrection le 7 décembre a coordonné ses opérations depuis la base militaire de Togbin, d’où sont sortis armes, blindés et premières équipes d’assaut. Les mutins ont d’abord ciblé des officiers supérieurs dans la nuit avant de tenter de s’emparer de la résidence présidentielle à l’aube. Repoussés par la Garde républicaine après de violents affrontements au domicile du Chef de l’Etat, ils ont brièvement investi la Télévision nationale pour y diffuser un message. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri à la tête de cette mutinerie est en cavale.

A.A.A

15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




