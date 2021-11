Les motifs de la hausse du budget 2022 du Ministère des Finances

Le budget du Ministère de l’économie et des finances pour la gestion de 2022 est de 26,3 milliards de FCFA contre 25,4 milliards de FCFA en 2021, soit un accroissement de 3,8%. C’est l’information portée par le ministre Romuald WADAGNI aux députés au cours des travaux de la commission budgétaire ce mardi 16 novembre 2021 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo.

2022 au Ministère de l’économie et des finances sera marquée par une série d’actions qui justifient la hausse de son budget. Il s’agit de la mobilisation de façon stratégique des ressources nécessaires au financement du PAG ; de la surveillance du cadre macroéconomique ; de la poursuite de la mise en oeuvre de la gestion budgétaire axée sur les programmes découlant de la loi organique relative aux lois de finances ; du renforcement de la surveillance des secteurs de la finance décentralisée et du blanchiment des capitaux ; de la poursuite des réformes visant la modernisation et la dématérialisation des procédures en vue de permettre une synergie d’actions au sein des Régies ; de la réorganisation de la supervision des établissements publics nationaux, sociétés d’État, sociétés d’économie mixte et autres entités autonomes de l’État en vue de l’assainissement du portefeuille des participations de l’État. Autant de raisons qui prouvent à suffisance que ce budget est élaboré dans un contexte d’assainissement du cadre macroéconomique et de maintien de sa stabilité.

En 2022 au MEF, les dépenses de personnel restent sensiblement identiques. L’accroissement de 12,7% des crédits d’achat de biens et de service résulte de l’amélioration des crédits de fonctionnement des structures déconcentrées du ministère par les délégation de crédits. Aussi l’augmentation des crédits de fonctionnement se justifie t elle essentiellement par la prise en compte dans le budget du Ministère des subventions de 1,9 militaire de FCFA au profit de l’INStaD.

Cinq projets sont retenus dans le portefeuille PIP du MEF au titre de la gestion 2022, pour un total de 6,8 milliards de FCFA. Au nombre de ces projets, il y a le Projet de construction des bâtiments des Régies financières de l’État ; le Projet de construction du Bâtiment des archives et du Centre de formation professionnelle de l’admnistration centrale des finances ; le Projet d’appui à la Gouvernance économique (PAGE) ; le Projet d’appui à l’accroissement des recettes intérieures du Bénin (PAARIB) ; et le Projet d’appui à la Réforme des finances publiques pour l’atteinte des ODD et le Renforcement de la mobilisation des recettes de l’État (ProReFORME).

À noter pour finir qu’avant de passer en revue les perspectives budgétaires pour la gestion 2022 du MEF, le ministre Romuald WADAGNI a rappelé le cadre général d’elaboration du budget du MEF gestion 2022 ; a fait la revue de l’exécution budgétaire au 30 septembre 2021 sans oublier le point de mise en oeuvre des recommandations de 2021.

